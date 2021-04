Obajtek: Decyzja UOKiK ws. bloku w Ostrołęce to ważny krok do realizacji strategii Orlen2030

Zgoda UOKiK na realizację bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wspólnie przez Grupę Orlen i Grupę PGNiG to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji strategii Orlen2030, która zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł gazowych - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka, której zadaniem byłoby wybudowanie nowego bloku w elektrowni w Ostrołęce.

Tym samym spełnił się jeden z warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w technologii zasilania paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka C.

To kolejny ważny krok na drodze do realizacji strategii Orlen 2030, zakładającej rozwój niskoemisyjnych źródeł gazowych, wspierających i stabilizujących OZE - oświadczył Daniel Obajtek.

W grudniu 2020 r. została zawarta nowa umowa inwestycyjna między sponsorami projektu Ostrołęki C - Energą, PKN Orlen Orlenem i PGNiG. Energa i PKN Orlen będą posiadać łącznie 51 proc. udziałów w nowej spółce celowej - CCGT Ostrołęka sp. z o.o., zaś PGNiG - po zgodzie UOKiK na koncentrację - 49 proc. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.

Jak informował w grudniu 2020 r. PKN Orlen, strony zakładają realizację wszystkich przesłanek umożliwiających utworzenie nowej spółki, w tym pozyskanie zgody odpowiednich organów antymonopolowych, do 30 czerwca 2021 r. W komunikacie wskazano wówczas, że realizacja projektu będzie możliwa dzięki odpowiedniemu odrębnemu porozumieniu dotyczącemu podziału Elektrowni Ostrołęka Sp. z .o.o. - podmiot realizujący projekt Ostrołęka C, pomiędzy dotychczasowymi sponsorami projektu - Energą i Eneą - oraz samą spółką celową.

"Zaangażowanie przez PKN Orlen w budowę elektrowni gazowej wpisuje się w strategiczne plany rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii" - podkreślał w grudniu 2020 r. PKN Orlen. Przypomniał, wówczas, że kilka miesięcy wcześniej, już jako właściciel Energi, zadeklarował chęć udziału w projekcie, ale wyłącznie w technologii gazowej - porozumienie w sprawie kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni w technologii gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jeszcze w czerwcu, a we wrześniu chęć przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG.

Energa informowała wcześniej, że jeśli nie pojawią się niesprzyjające okoliczności, to adaptacja na potrzeby przyszłej budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce zakończy się w drugiej połowie 2021 r.

W listopadzie 2020 r. PKN Orlen podał, że do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł, przy czym priorytetem będą projekty oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe, a celem m.in. transformacja w multienergetyczny koncern.