Obajtek dla "Dziennika Bałtyckiego": rząd Tuska podważał strategiczne znaczenie Lotosu dla gospodarki

W 2012 r. rząd Donalda Tuska podważał strategiczne znaczenie Lotosu dla polskiej gospodarki - podkreślił prezes PKN Olren w wywiadzie udzielonym "Dziennikowi Bałtyckiemu". Wskazał, że ówczesny rząd nie widział zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego państwa w związku ze zbyciem aktywów Lotosu.

W poniedziałek na łamach "Dziennika Bałtyckiego" ukazał się wywiad z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem przeprowadzony przez red. naczelnego Artura Kiełbasińskiego.

W wywiadzie Obajtek powiedział, że w sierpniu 2011 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA. Dodał, że w styczniu 2012 r., czyli po decyzji o rezygnacji z fuzji, wydano stanowisko rządu Donalda Tuska w tej sprawie, w którym wprost podważano strategiczne znaczenie Lotosu dla polskiej gospodarki.

"Rząd Donalda Tuska nie widział wówczas żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego państwa w związku ze zbyciem aktywów Lotosu. A pamiętajmy, że wtedy mówiono o sprzedaży całego Lotosu, co oznaczałoby faktyczną utratę kontroli nad gdańską spółką" - podkreślił Daniel Obajtek.

Jego zdaniem "już kilka dni po wygranych wyborach powstała notatka, która nakazywała sprzedaż gdańskich aktywów". W ocenie Obajtka "dla Lotosu i Polski to podstawienie nogi procesowi dywersyfikacji". Według prezesa PKN Orlen wówczas zostałby stworzony podmiot, który dzisiaj przerabiałby wyłącznie ropę rosyjską. Ponadto wzrosłoby uzależnienie nie tylko od rosyjskich surowców, ale też gotowych paliw - stwierdził.

"Dzisiaj, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie, nasza pozycja byłaby diametralnie inna. Nie byłoby mowy o niezależności energetycznej" - podkreślił.

W wywiadzie Obajtek przypomniał, że "projekt obywatelski broniący sprzedaży Lotosu został odrzucony większością PO-PSL po przejściu przez komisję 2 marca 2013 roku". Jak dodał, za odrzuceniem tego projektu głosowali "najbardziej zagorzali krytycy fuzji" Orlenu z Lotosem. Wymienił m.in. Donalda Tuska, Agnieszkę Pomaskę, Tadeusza Aziewicza i Janusza Piechocińskiego.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że obecnie prawie w całej Europie skonsolidowano sektory gazu, ropy, a nawet energii elektrycznej. "Hiszpański Repsol, austriacki OMV czy francuski Total - to dzisiaj multikoncerny, które są zdywersyfikowane i przez to bardziej konkurencyjne" - tłumaczył.

Odniósł się przy tym do fuzji Lotosu z PKN Orlen: "mamy dwie firmy z jednym właścicielem, których działalność się nakłada, więcej - są konkurentami i od lat marnowany jest ich potencjał do rozwoju. My to chcemy zmienić i odsądza się nas od czci i wiary" - zaznaczył Obajtek.

