Obajtek do Tuska: za pana czasów Orlen ocierał się o rentowność, a jeden prezes zarobił w pół roku 6 mln zł

Za pana czasów Orlen ocierał się o rentowność, mafie paliwowe zarabiały krocie, a jeden Prezes Orlenu w pół roku zarobił 6 mln zł - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwracając się do lidera PO, byłego premiera Donalda Tuska .

W wywiadzie opublikowanym we wtorek przez portal natemat.pl lider PO Donald Tusk pytany był o kwestię wzrastających cen paliw. "Ludzie znieśliby umiarkowany i uzasadniony wzrost cen paliwa. Podkreślam: umiarkowany i uzasadniony, ale nie to, co się dzieje teraz. Najbardziej szokuje fakt, że ceny paliwa osiągają absolutnie rekordowe pułapy mimo zdjętego VAT-u, a Orlen i Lotos notują najwyższe zyski w historii. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Bardzo chciałbym dowiedzieć się, dlaczego rząd PiS na to pozwala" - mówił lider PO

Pytany o hipotezę w tej sprawie, Tusk odparł, że jej nie ma "bo to nie ma sensu". Zauważył, że drogie paliwo to problem dotykający wszystkich, który może przyczynić się do przegranej PiS w następnych wyborach.

"Co prawda pazerność tej ekipy jest już przysłowiowa, a zamiłowanie prezesa Obajtka do zbytku, pałaców i nieruchomości jest legendarne, ale... przecież nie o to tu chodzi. Moim zdaniem to nie jest kwestia prostej korupcji" - dodał Tusk.

Na wypowiedź byłego premiera zareagował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek. "Za Pana czasów Orlen ocierał się o rentowność, mafie paliwowe zarabiały krocie, a jeden Prezes Orlenu w pół roku zarobił 6 mln zł" - zwrócił się do Tuska.

"Odnośnie pałaców, to nieruchomość, o której Pan mówi przekazałem nieodpłatnie fundacji. Zachęcam Pana kolegów żeby zrobili to samo" - dodał Obajtek.

