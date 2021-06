Obajtek: inwestycje w małe reaktory nie są sprzeczne z programem energetyki jądrowej

Inwestycje w małe reaktory nie stoją w sprzeczności z programem energetyki jądrowej państwa - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że technologia GE Hitachi jest najbardziej zaawansowaną technologią w Stanach Zjednoczonych i ma "największy stopień zaawansowania w certyfikacji".

Jak mówił, to technologia bezpieczna, kopiowana, która w żadnym wypadku nie ogranicza budowy w Polsce dużego atomu. "Idziemy dwutorowo; my jako Orlen będziemy inwestować w technologię SMR-owa, ale nie jest to sprzeczne z technologią i z inwestycjami państwa polskiego również w duży atom" - powiedział Obajtek.

Szef PKN Orlen wyraził przekonanie, że te technologie są dla nas lepsze. "Łatwiejszy taki reaktor jest w budowie, jest zeroemisyjny, niski koszt eksploatacji; mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system" - dodał.

Jak mówił Obajtek, ten system "nie musi być bardzo mocno przebudowany, ponieważ te SMR-y są rozlokowane i one mają stosunkowo średnią moc - jak powiedziałem one są do 300 megawatów". "Koszt budowy niższy porównując tradycyjną inwestycję w duży atom" - wskazał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl