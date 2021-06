Obajtek: małe reaktory jądrowe łatwiejsze w budowie, tanie w eksploatacji

Małe i mikro reaktory jądrowe są łatwiejsze w budowie, zeroemisyjne, koszt ich eksploatacji jest niski, mogą być stosowane w przemyśle - wyliczał we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zalety technologii. Jak ocenił, inwestycja w budowę małych reaktorów z czasem przyniesie niższe koszty energii.

Podczas konferencji prasowej Obajtek poinformował, że PKN Orlen podpisał z Synthos SA umowę ramową o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej. Dotyczy ona rozwoju i wdrażania technologii zeroemisyjnej, technologii jądrowej małych i mikro reaktorów atomowych.

Szef PKN Orlen przekonywał, że małe i mikro reaktory są technologią bezpieczną, łatwiejszą w budowie, zeroemisyjną, o niskim koszcie eksploatacji. Mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system, który - jak mówił - nie musi być mocno przebudowany. "SMR-y (Small Modular Reactor - PAP) są po prostu lokowane i mają stosunkowo średnią moc, do 300 megawatów. Koszt budowy jest niższy w porównaniu z tradycyjną inwestycję w duży atom, szybszy, co gwarantuje zdecydowanie szybszą stopę zwrotu. W przeliczeniu na jedną megawatogodzinę jest zdecydowanie tańszy, co spowoduje z czasem niższe koszty energii dla każdego w Polsce i z czasem niższe koszty energii przemysłu, w co głęboko wierzę" - podkreślił Obajtek.

Dodał, że Orlen jest firmą nowoczesną i innowacyjną, która musi patrzyć w przyszłość: nowe trendy i nowe technologie na świecie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl