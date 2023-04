Obajtek: paliwo z małych SMR-ów będzie składowane w miejscu ich lokalizacji

Zużyte paliwo z małych SMR-ów będzie składowane w miejscu ich lokalizacji - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że jest to bezpieczne, a strefa bezpieczeństwa wokół reaktora ma wynieść 400 m.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w podcaście Jakuba Wiecha Elektryfikacja powiedział, że zakładana jest budowa około 70 SMR (małych jądrowych reaktorów atomowych) w 26 lokalizacjach.

W odpowiedzi na pytanie o model biznesowy realizacji tych projektów stwierdził, że "tam gdzie będziemy sami to wykonywać to będzie spółka Orlen Synthos Green Energy. Tam gdzie będziemy mieć partnerów będą to SPV (spółka specjalnego przeznaczenia-PAP). Już mamy dużo chętnych do tego, by z nimi rozmawiać" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że reaktor SMR może też służyć w procesach wytwarzania wodoru.

"Jeżeli patrzymy na offshore i na Bałtyk, to uważam, że transformacja paliwowa pójdzie w kierunku paliw syntetycznych. Co jest potrzebne do paliwa syntetycznego? Przede wszystkim zeroemisyjna energetyka, czyli mamy offshore, mamy elektrolizer, mamy zielony wodór i mamy CO2 do produkcji paliwa syntetycznego" - wskazał Obajtek. Dodał, że są to projekty, które Orlen już realizuje, "mamy technologie, mamy logistykę". "Do offshore podchodzimy bardzo poważnie. Jesteśmy pierwszą spółką skarbu państwa, która zacznie inwestycje na Bałtyku, to jest 2024 r." - powiedział Obajtek.

Gdzie będzie składowane zużyte paliwo z SMR-ów?

Daniel Obajtek pytany był również o to, gdzie będzie składane zużyte paliwo z SMR- ów.

"Będzie składane w tym samym miejscu. To jest taka procedura, że to paliwo jest wyjmowane i składane w basenie wodnym, gdzie będzie składowane około 8 lat. Po 8 latach trafia do suchych zbiorników" - poinformował prezes PKN Orlen.

Obajtek zapewnił, że ta procedura jest w pełni bezpieczna. "To są reaktory małej mocy, niemające żadnego oddziaływania, a strefa bezpieczeństwa - 400 m. To nie są parametry, które ustala sobie Daniel Obajtek, czy PKN Orlen, tylko instytucje, które mają gwarantować bezpieczeństwo tego" - stwierdził.

Prezes PKN Orlen zwrócił uwagę, że paliwo do reaktorów SMR jest produkowane od 15 lat. "To jest przewaga tej technologii, że paliwo jest produkowane w Stanach Zjednoczonych i w Hiszpanii" - podkreślił.

Orlen ogłosił siedem wstępnych lokalizacji SMR - ów

PKN Orlen ogłosił w poniedziałek siedem wstępnych lokalizacji SMR - ów, w których spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu GE Hitachi. Do końca roku Orlen przedstawi dalsze potencjalne lokalizacje, by w sumie było ich 20.

Jak powiedział wówczas Obajtek, w pierwszej kolejności powstanie SMR w Kanadzie. "Następny reaktor powstanie w Polsce na przełomie 2028/2029 r. To jest bardzo krótki czas. To jest czas, który nam jest potrzebny. Musimy bardzo mocno inwestować w energetykę, byśmy mieli energetykę, która zdecydowanie wzmocni nasz przemysł, wzmocni naszą konkurencyjność. Energia z BWRX-300 jest 30 proc. tańsza niż z elektrowni gazowych" - podkreślił.