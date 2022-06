Obajtek: politycy opozycji posługują się fałszywymi danymi dotyczącymi wzrostu cen paliw

Politycy opozycji posługują się fałszywymi danymi do udowodnienia swoich tez; co więcej pomijają fakt, że wzrost cen paliw w całej Europie i w Polsce to koszt rezygnacji z rosyjskiego surowca - podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W poniedziałek politycy Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych opublikowali mapę cen paliw w Unii Europejskiej, z której wynika, że od 1 lutego 2022 r. ceny benzyny wzrosły w Polsce o 50 proc.

"Dzięki +geniuszom+ ekonomii takim jak Sasin, Obajtek czy Morawiecki jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu w krajach UE, jeśli chodzi o wzrost cen paliw. Cóż, zysk państwowych molochów dla PiS-u jest ważniejszy niż portfele polskich rodzin. Wstyd!" - napisał na Twitterze szef klubu KO Borys Budka.

Do tych wyliczeń odniósł się prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Zdumiewające jest to, że politycy opozycji posługują się fałszywymi danymi do udowodnienia swoich tez. Co więcej pomijają fakt, że wzrost cen w całej Europie i w Polsce to koszt rezygnacji z rosyjskiego surowca, od którego jeszcze kilka lat temu byliśmy całkowicie uzależnieni" - zaznaczył na Twitterze Obajtek.

Do swojego wpisu załączył dane Komisji Europejskiej, z których wynika, że od 31 stycznia do 6 czerwca 2022 r. cena benzyny w Polsce wzrosła o 35 proc. Z kolei największy wzrost cen paliwa zanotowano na Litwie (38 proc.) i w Austrii (38 proc.).

