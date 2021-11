Obajtek: rafineria w Możejkach jest w pełni zabezpieczona

Rafineria w Możejkach jest w pełni zabezpieczona, dostawy ropy są zdywersyfikowane - mówił w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ocenił, że ceny ropy będą się stabilizować.

"Staramy się by rafineria w Możejkach cały czas pracowała " - wskazał w TVP Info prezes Orlenu, pytany o to, czy wojna hybrydowa ma wpływ na działalność i aktywa spółki. Zaznaczył, że oddalony 300 km od granicy z Białorusią zakład jest w pełni zabezpieczony, a zdywersyfikowane dostawy umożliwiają produkcję i eksport. Wskazał, że dostawy surowca do Możejek odbywają się głównie drogą morską przez w Butyngę, gdzie znajduje się terminal ropy naftowej należący do Orlenu. "Niedawno zakupiliśmy też bazę w Moskawie na granicy polsko-litewskiej. Ta baza nas zabezpiecza, żeby można było transportować paliwa również w kierunku Ukrainy" - powiedział.

Pytany o ceny paliw, Obajtek podkreślił, że stawki za litr benzyny w Polsce są jednymi z najniższych w Europie, m.in dzięki temu, że Orlen zakupił w ubiegłym roku pakiet praw do emisji CO2 po "znacznie niższych" cenach niż te, które obowiązują obecnie. Jak mówił w Polsce cena benzyny to 5,98 zł, gdy tymczasem na Łotwie za litr trzeba zapłacić 6,89 zł a w Holandii to równowartość 9,56 zł.

"Uważam, że ceny paliw będą się stabilizować. Bardzo prężnie działamy w tym kierunku" - wskazał.

