Daniel Obajtek: jeżeli Europa będzie solidarna, to przetrwamy

Ten czas jest ciężki, ale jeżeli Europa będzie solidarna, będzie inwestować w nowe kierunki dostaw, w infrastrukturę, energetykę zeroemisyjną bardziej dynamicznie, to przetrwamy - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Inflacja i rosnące ceny energii to duży problem dla całej Europy, a wyjściem z tej sytuacji jest przede wszystkim solidarność w działaniu - powiedział Daniel Obajtek.

Dodał, że ważne są także inwestycje, rozbudowa logistyki i zmiana kierunku dostaw węglowodorów.

Jeżeli Europa będzie inwestować w nowe kierunki dostaw, w infrastrukturę, energetyką zeroemisyjną, i to zdecydowanie bardziej dynamicznie to przetrwamy - ocenił prezes Orlenu.

Przebywający na 31. Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezes PKN Orlen pytany o inflację i rosnące ceny energii powiedział, iż jest to duży problem dla całej Europy, a wyjściem z tej sytuacji jest przede wszystkim solidarność w działaniu. Dodał, że ważne są także inwestycje, rozbudowa logistyki i zmiana kierunku dostaw węglowodorów.

Europa musi solidarnie inwestować w nowe kierunki dostaw węglowodorów

"Ten czas jest ciężki, ale jeżeli Europa będzie solidarna, jeżeli Europa będzie inwestować w nowe kierunki dostaw, w infrastrukturę, energetyką zeroemisyjną, i to zdecydowanie bardziej dynamicznie, też pominie pewne kwestie regulacyjne, co jest bardzo ważne przy procesach inwestycyjnych, to przetrwamy" - ocenił Obajtek

Prezes PKN Orlen podkreślił jednocześnie, że Polska jest przygotowana na zimę pod względem dostaw surowców energetycznych. "Jesteśmy w Polsce bardzo dobrze zabezpieczeni ze względu na to, że nie byliśmy naiwni, jak pozostała część Europy. To jest kwestia dywersyfikacji zarówno generalnie ropy, jak i kierunki dywersyfikacji gazu" - oświadczył.

Obajtek dodał, że z tych właśnie powodów PKN Orlen od czterech lat prowadzi procesy połączeniowe w ramach budowy koncernu multienergetycznego - obecnie już z Energą, Grupą Lotos, a w niedługim czasie także z PGNiG - przy czym efektem całego projektu ma być także uzyskanie takiej pozycji, w tym finansowej, aby bardzo szybko przeprowadzać transformację paliwowo-energetyczną związaną z bezpieczeństwem energetycznym.

Obajtek: musimy być na tyle silną spółką, by przeprowadzać transformację paliwo-energetyczną

Pytany o krytykę ze strony niektórych polityków procesów połączeniowych, jakie przeprowadził i planuje PKN Orlen, Obajtek zwrócił uwagę na odmienną ocenę tych projektów ze strony akcjonariuszy poszczególnych spółek, w tym zwłaszcza instytucjonalnych. "Patrzmy na ratingi, jak ocenia nas świat biznesu. To jest jedyna droga. My musimy być na tyle silną spółką, by przeprowadzać transformację paliwo-energetyczną, by inwestować w nowe źródła dostaw, by zawiązywać pewne sojusze" - podkreślił.

Jak zapewnił, powstający koncern multienergetyczny, silny w Polsce i w regionie będzie miał partnerów do prowadzenia biznesu, do inwestycji ze strony jeszcze większych firm multienergetycznych. "A inwestowanie na tym rynku to jest bezpieczeństwo. Cały świat w ten sposób pracuje, robi połączenia" - dodał Obajtek.

Prezes PKN Orlen przyznał jednocześnie, iż pełniąc to stanowisko czuje w dużej części odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne Polski. "Jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli Polacy chcą być bezpieczni, to jest jedyna tak naprawdę droga, by w ten sposób łączyć się, by mieć odpowiedni kapitał, by odpowiednie środki inwestować w przyszłość Polaków" - stwierdził.

Aby uniezależnić się od węglowodorów trzeba iść w energetykę zeroemysyjną

Dodał, iż celem długoterminowym jest to, co już obecnie realizuje PKN Orlen i jego grupa kapitałowa: inwestycje w zakresie zeroemysyjności, budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, a także na lądzie, budowa instalacji fotowoltaicznych oraz małych i średnich reaktorów jądrowych.

"Jeżeli chcemy się uniezależnić od węglowodorów to musimy iść również w energetykę zeroemysyjną, w energetykę przyszłości, musimy inwestować" - zauważył Obajtek. Wspomniał przy tym, że koncern inwestuje jednocześnie w rozwiniętą petrochemię, a także w rafinerię, w biododatki i biogazownie.

"Tworzymy cały taki krwioobieg energetyczno-paliwowy, który nas zdecydowanie będzie wzmacniał.(...). Nie widziałem żadnego innego kraju, który by szedł w innym kierunku. Inne kraje Europy mają już to, co prawda zdecydowanie za sobą" - zaznaczył prezes PKN Orlen.

Odnosząc się do pełnego uniezależnienia się od dostaw ropy naftowej z Rosji, Obajtek podkreślił, że to przede wszystkim kwestia solidarności europejskiej. "Wszystkie szanse rynkowe muszą być równe. Nie może być tak, że jeden kraj będzie brał ropę rosyjską i będzie nasz rynek wypełniał tanimi produktami z ropy rosyjskiej, a drugi będzie dywersyfikował ropę i brał z innych kierunków" - powiedział.

Prezes PKN Orlen przyznał, że zdaje sobie sprawę, że ceny paliw na stacjach są wysokie, ale zwrócił przy tym uwagę, że są jednocześnie najniższe w całej Europie. "Robimy wszystko, żeby te ceny były najniższe w Europie. Przez ostatni miesiąc, po zbilansowaniu, połączeniu się z Lotosem, te ceny są zdecydowanie mniejsze na naszych stacjach" - oświadczył Obajtek. Dodał, że oprócz tego koncern prowadzi różnego rodzaju promocje.

Pytany o promocję na stacjach paliw PKN Orlen, która ostatnio została przedłużona o dwa tygodnie, Obajtek odpowiedział: "będziemy dalej to analizować, zobaczymy". "To jest też kwestia importu paliw do Polski" - wyjaśnił. Dodał, że jeżeli parytet importowy w tym zakresie zostałby zakłócony, to w Polsce mielibyśmy problem z ilością paliw. "Prowadzimy politykę odpowiedzialną" - zaznaczył.