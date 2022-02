Obajtek: wniosek do UOKiK o zgodę na powołanie Orlen Synthos Green Energy, do zarządu rekomendowany Dawid Jackiewicz

Złożyliśmy wniosek do UOKiK o zgodę na powołanie spółki Orlen Synthos Green Energy - poinformował w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że do zarządu spółki rekomenduje Dawida Jackiewicza, doradcę należącego do Orlenu Unipetrolu, b. ministra skarbu państwa.

Na początku grudnia ub. roku PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Prezes PKN Orlen przekazał we wtorek na Twitterze, że koncern złożył wniosek do UOKiK o zgodę na powołanie spółki Orlen Synthos Green Energy, odpowiedzialnej za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych. "Do zarządu spółki rekomendujemy Dawida Jackiewicza, doradcę ORLEN Unipetrol" - dodał Obajtek.

Unipetrol jest czeską spółką z Grupy PKN Orlen.

Dawid Jackiewicz był ministrem skarbu w rządzie Beaty Szydło.

