Daniel Obajtek: zakup grupy medialnej pozwoli lepiej dotrzeć do naszych klientów

Zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, a w przypadku Orlenu pomoże rozwijać segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną - powiedział w PR24 Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

"To jest biznes. Nie tylko przejęliśmy grupę Ruch, ale również budujemy swój dom mediowy Sigma Bis" - powiedział Obajtek.

Według Obajtka dom mediowy "nie tylko kupuje powierzchnie reklamowe i czas antenowy, ale również może być brokerem sprzedaży".

"Mając swoje media również możemy lokować tam swoje produkty poprzez dom mediowy, ale również możemy lokować jako Orlen" - dodał prezes Orlenu.

Zdaniem Obajtka zakup grupy Polska Press pozwoli lokować w mediach produkty zarówno dla klientów Orlenu (4 mln członków programu lojalnościowego), jak i przejętej niedawno Grupy Energa (3 mln klientów).

"Tak robią duże koncerny na całym świecie" - stwierdził. "Nośniki mediowe są dziś po to, by robić biznes, docierać do klientów" - dodał. Jako przykład Obajtek podał Amazon i Renault.

Zdaniem prezesa Orlenu zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, zwłaszcza w przypadku płockiego koncernu, który rozwija segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną.



Grupa Orlen złożyła ofertę zakupu wydawnictwa Polska Press. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times", czy "Dziennika Polskiego", a także 20 dzienników regionalnych oraz 120 lokalnych tygodników. Wydawnictwo jest również właścicielem 500 portali internetowych.

Orlen poinformował, że akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów.

Według Orlenu, Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

"Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku" - podano w komunikacie Orlenu.

"Patrząc z perspektywy pojedynczych witryn, największą liczbę realnych użytkowników na poziomie 10,4 mln posiada naszemiasto.pl" - dodano.

Według Orlenu tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat.

"Uzupełnienie portfolio mediowego PKN Orlen o podmiot zarządzający prasą drukowaną i mediami cyfrowymi, umożliwi stworzenie kompleksowej i konkurencyjnej oferty w obszarze reklamy" - dodano.