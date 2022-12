Obchody 95-lecia Polskiego Radia Katowice

Radio Katowice – jedna z najstarszych regionalnych rozgłośni w Polsce – świętuje 95-lecie istnienia. Podobnie jak 4 grudnia 1927 r., stacja transmitowała w niedzielę poranną mszę z katowickiej katedry. Radio Katowice, słuchane na całym Górnym Śląsku, łączy słuchaczy – mówił abp Wiktor Skworc.

Stacja Polskiego Radia w Katowicach zaczęła nadawać 4 grudnia 1927 roku, jako czwarta rozgłośnia w kraju. Jej sygnałem stały się dźwięki uderzenia młotkiem w kowadło - to właśnie one były pierwszymi, jakie znalazły się na antenie 95 lat temu. Potem nadano transmisję mszy z kościoła katedralnego.

Podobnie było w niedzielę - o dziewiątej rano zabrzmiały radiowe "młotki", a następnie transmitowano jubileuszową mszę św. z Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Przewodniczył jej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

"Radio Katowice, słuchane na całym Górnym Śląsku łączy słuchaczy, jest społecznie zaangażowane, ale nie służy żadnej partii politycznej i w działalności potwierdza myśli papieża Franciszka z encykliki +Fratelli tutti+ o powszechnym braterstwie wszystkich ludzi. Towarzyszy wszystkim grupom zawodowym i o opowiada o blaskach i cieniach ludzkiej pracy, którą na Górnym Śląsku, przez pozdrowienie Szczęść Boże, zwykliśmy odnosić do Boga" - powiedział w homilii metropolita.

Arcybiskup zauważył, że radio może funkcjonować i służyć dzięki naturalnej zdolności człowieka: odbierania i rozumienia dźwięków.

"Człowiek otrzymał zdolność mówienia i słuchania, zdolność formułowania myśli (...). Słuchanie jest więc pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. Aby dostarczać rzetelnych, wyważonych i kompletnych informacji, trzeba słuchać przez długi czas" - mówił abp Skworc.

Aby zrelacjonować wydarzenie lub opisać rzeczywistość w reportażu - tłumaczył arcybiskup - trzeba umieć słuchać, być gotowym także do zmiany zdania i modyfikacji własnych początkowych założeń. "I mieć za kompas przestrzeganie zasady prawa rzymskiego: auditur et altera paras - posłuchaj drugiej strony" - powiedział.

"Brak umiejętności słuchania, którego tak często doświadczamy w życiu codziennym, jest niestety widoczny również w życiu publicznym, gdzie zamiast słuchać siebie nawzajem, często mówi się do siebie albo obok siebie. Jest to przejaw tego, że zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność" - podkreślił metropolita.

Dobra komunikacja - kontynuował hierarcha - nie stara się zaimponować publiczności ciętą odpowiedzią lub wrażeniem, które dążą do ośmieszenia rozmówcy, ale zwraca uwagę na racje drugiej strony i stara się uchwycić złożoność rzeczywistości. "Nie ma racji ten, kto głośno krzyczy; prawda lubi przestrzeń spokoju, a nawet ciszy, która bywa bardziej wymowna niż słowo. Niestety, radio nie transmituje ciszy, tylko dźwięki" - mówił abp Wiktor Skworc.

Prezes Radia Katowice Piotr Ornowski podkreślił, że w swoim programie rozgłośnia łączy historię z nowoczesnością. "Mamy najnowocześniejszy w Polsce pion antenowy, studio nagrań ze sprzętem światowej klasy. Chcemy być zawsze blisko naszych słuchaczy. Dlatego w audycjach radiowych stawiamy na regionalizm i lokalność" - powiedział szef katowickiej rozgłośni.

Pierwszy budynek radia znajdował się na przedmieściach Katowic. Nowy modernistyczny gmach, w którym radio mieści się do dziś, został oddany do użytku w sierpniu 1937 r. Zastosowano w nim m.in. nowatorskie jak na ówczesne czasy rozwiązanie polegające na odizolowaniu studia od konstrukcji budynku. Obecnie Radio Katowice należy do największych rozgłośni w kraju. Jej audycje przez całą dobę docierają do tysięcy słuchaczy.

"Nadajemy program od czwartej rano do drugiej w nocy. Dla naszych słuchaczy rozszczepiamy także program na programy lokalne: w Bielsku-Białej, Częstochowie i Aglomeracji. Dlatego tak naprawdę tworzymy nie 24, a 27 godzin programu na żywo" - wskazał Ornowski. Ocenił, że Radio Katowice przez 95 lat swojej historii "zawsze było, jest i będzie częścią tego regionu".

"Jesteśmy jedną z najstarszych stacji radiowych w Europie, największą rozgłośnią regionalną w kraju, z najliczniejszym audytorium. Szczycimy się naszym dorobkiem, naszą ugruntowaną marką na rynku medialnym. Cenimy pracowitość pokoleń tworzących historię tego radia" - podsumował szef rozgłośni. Podkreślił, że siłą Radia Katowice jest zespół, tworzony m.in. przez dziennikarzy, techników, pracowników administracji.

Radio Katowice nie nadawało jedynie w okresie II wojny światowej. Powróciło na antenę 6 marca 1945 r. Od tego momentu działa nieprzerwanie. Powstały w nim tak popularne programy jak "Śląska Fala", "Radiowa Czelodka" oraz konkursy: ortograficzny - Ogólnopolskie Dyktando i regionalny "Po naszymu, czyli po śląsku". Z rozgłośnią byli i są związani popularni dziennikarze. Niedzielny jubileusz zwieńczy wieczorna gala w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

