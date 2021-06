Obecnie w rozkładzie Katowice Airport 31 tras regularnych; do końca czerwca - 55

31 tras regularnych obsługują obecnie przewoźnicy operujący z katowickiego lotniska – wynika z najnowszych informacji służb prasowych Katowice Aiport. Do końca czerwca liczba regularnych połączeń powinna wzrosnąć do 55, a do końca września – do 73.

Ogółem wraz z wdrożeniem z końcem marca br. letniego rozkładu lotów z tego portu lotniczego zapowiadano w nim 68 tras regularnych do 20 państw (a także 64 trasy czarterowe do 19 państw). Od tego czasu przewoźnicy lotniczy dokonali szeregu korekt w swoich siatkach połączeń.

Większość z letnich połączeń za sprawą pandemii koronawirusa nie była dostępna wraz z wejściem w życie rozkładu letniego, czyli jak co roku od przełomu marca i kwietnia. Zgodnie z zapowiedziami przewoźników (oraz biur podróży) są one uruchamiane stopniowo, najwięcej w maju oraz w czerwcu.

Jak wynika z informacji Piotra Adamczyka z biura prasowego katowickiego lotniska, największy tamtejszy przewoźnik, Wizz Air, uruchomił dotąd tylko część zapowiedzianych połączeń. Są to: Londyn-Luton, Sztokholm-Skavsta, Dortmund, Teneryfa, Fuerteventura, Kutaisi, Reykjavik, Larnaka i Malta. Na czwartek planowane jest wznowienie lotów do Katanii, w sobotę linia wykona też pojedynczy rejs do Stavanger, potem ma nastąpić przerwa na tej trasie do 6 lipca br.

Kolejne kierunki Wizz Air ma wznawiać od przyszłego tygodnia. Będą to: Mykonos i Bergamo (od 14 czerwca), Kolonia-Bonn i Zaporoże (od 15 czerwca), Korfu (16 czerwca) oraz Ateny i Alghero (od 17 czerwca). Jeszcze w czerwcu mają też wrócić: Palma De Mallorca i Burgas (od 25 czerwca), Split i Podgorica (od 26 czerwca) oraz Kijów-Żuliany, Doncaster-Sheffield i Bristol (od 28 czerwca).

Kolejne kierunki Wizz Air planuje na początek lipca: Liverpool (od 2 lipca), Lwów i Eindhoven (od 3 lipca), Malaga (od 4 lipca), Barcelona i Oslo-Torp (od 5 lipca), Castellon (od 6 lipca) i Odessa (od 7 lipca). 4 sierpnia wznowione mają zostać rejsy do Rzymu-Ciampino; potem na 17 września planowane są: Abu Zabi i Bergen, a na 18 września Malmo i Tel Aviv. Na połowie czerwca 2022 r. zapowiadane jest Santander.

Większość swoich połączeń z Katowic wznowił już Ryanair, który obecnie lata do Dortmundu, Londynu-Stansted, Mediolanu-Bergamo, Odessy, Dublina, Katanii, Alghero, Manchesteru, Pafos, Aten, Bolonii, i Kijowa-Boryspolu. Początek lotów do Birmingham i Edynburga planowany jest na 19 czerwca, do Kolonii-Bonn na 1 lipca, do Oslo-Gardermoen na 2 lipca, a do Trapani na 3 lipca.

Sieć wakacyjnych połączeń z Katowic rozwinęły już Polskie Linie Lotnicze LOT, które prócz całorocznej Warszawy, latają obecnie sezonowo do Heraklionu, Burgas, Tirany, Kalamaty, Salonik, Podgoricy,Samos, Lamezii-Terme i Palma De Majorka. Planowane kolejne połączenia wakacyjne to Warna (od 15 czerwca), Olbia (16 czerwca), Korfu (19 czerwca), Ateny (20 czerwca), Preweza-Aktion (20 czerwca) i Rodos (26 czerwca 2021).

Za nieco ponad tydzień, 16 czerwca, regularne połączenia do Frankfurtu zamierza przywrócić Lufthansa. Drugi dotychczasowy kierunek niemieckiego przewoźnika z Katowic: Monachium, przewidywany jest obecnie do przywrócenia z początkiem przyszłorocznego letniego rozkładu lotów.

Debiutujący w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines pierwotnie zamierzał latać stamtąd do Kijowa-Boryspolu od 29 maja; obecnie start tego kierunku ma nastąpić 24 sierpnia br.

Ponadto ofertę połączeń czarterowych z Katowic rozwijają touroperatorzy, którzy m.in. wiosną tego roku m.in. uruchomili stamtąd parę kierunków długodystansowych, w tym do Meksyku i na Dominikanę.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

