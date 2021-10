Oblicza restrukturyzacji przedsiębiorstw

Według mec. Dariusza Kwiatkowskiego, ponad 90 proc. przedsiębiorstw poddających się procesowi restrukturyzacji wybiera jej uproszczoną formę. Dla większości z nich okazuje się ona skuteczna. Wprowadzone latem 2020 r. tzw. UPR daje bowiem możliwość bezpiecznego i szybkiego wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Sukces nie jest jednak gwarantowany - wymaga ścisłej współpracy dłużnika nie tylko z doradcą restrukturyzacyjnym, ale i wierzycielami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

UPR Rafako

rozterminowany

Sanacja Komputronika

Zatem w momencie składania wniosku sytuacja finansowa spółki nie była bardzo zła, a obecnie można ją uznać za dobrą, skoro udało się przywrócić przychody sprzed restrukturyzacji, czyli z 2019 roku.

Przewidywalność procesu

Komunikacja i zaufanie

Bez szans na układ

Pytanie z odpowiedziami

Dowodem na to, że taki właśnie jest najczęstszy skutek UPR, może być Rafako SA, które jako pierwsza duża spółka wykorzystało pojawienie się nowej formy restrukturyzacji i we wrześniu 2020 r. ogłosiło w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rozpoczęcie restrukturyzacji.- Jestem już praktykiem uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, bo nie tylko Rafako SA poddało się tej procedurze i właściwie ją zakończyło, ale również nasza spółka zależna poddała się tej procedurze, więc mamy dwa skutecznie zawarte układy - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako SA oraz spółki E003B7.W jego opinii to postępowanie rzeczywiście przyspiesza zawarcie układu z wierzycielami. Dlatego trzeba być do tego postępowania przygotowanym już w momencie składania wniosku do Monitora, mieć opracowaną strategię postępowania z wierzycielami i dobre propozycje układowe. Bo ta procedura nie wybacza braku przygotowania.- W przypadku Rafako było to 700 wierzycieli i 0,5 mld zł długu. A więc była to potężna praca wykonana po to, aby ten układ został zawarty - stwierdza.Drugą bardzo ważną rzeczą jest uprawomocnienie układu i tutaj Rafako boleśnie się przekonało, że ta procedura trwała znacznie dłużej niż samo zawarcie układu.- Tak naprawdę samo postępowanie układowe zajęło nam te ustawowe cztery miesiące, natomiast samo uprawomocnienie się postępowania zajęło kolejne osiem miesięcy - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki.Zatem po roku od momentu obwieszczenia Rafako otrzymało postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. A to spowodowało, że przez kilka miesięcy spółka nie mogła zawierać nowych kontraktów, ubiegać się o zamówienia publiczne itd.- Trzeba być na to przygotowanym, odłożyć sobie gotówkę. Trzeba pamiętać, że pewne procesy biznesowe w momencie samego obwieszczenia o rozpoczęciu postępowania układowego ulegają przerwaniu. To znaczy partnerzy biznesowi tracą stabilność. Boleśnie odczuliśmy to w procesach z NCBR, gdzie część zobowiązań trafiła nam do układu i była niespłacalna - przestrzega prezes Rafako.Mimo tych niedogodności jest zadowolony. - Mamyi istotnie zmniejszony dług, zyskaliśmy stabilność, przewidywalność i teraz wchodzimy w fazę wykonania układu. To dało spółce drugie życie, z którego zamierzamy skorzystać - podsumowuje.Czytaj także: Rafako analizuje powrót do procesu inwestorskiego Komputronik też liczy na drugie życie, ale dochodzi do niego w drodze postępowania sanacyjnego.- Wybraliśmy taką formę restrukturyzacji, gdyż w marcu 2020 r., kiedy składaliśmy wniosek, było to dla nas jedyne wartościowe rozwiązanie - wyjaśnia Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.Według niego przyczyną złożenia tego wniosku była ochrona przed działaniami banków finansujących i dostawców w reakcji na niefortunną decyzję administracyjną, którzy zapewne zmniejszyliby spółce limity kredytu kupieckiego.- Radzimy sobie dobrze, natomiast sama procedura sanacyjna jest dłuższa - zauważa prezes Buczkowski. - Nadal nie mamy zatwierdzonego przez sąd spisu wierzytelności, a to jest niezbędny krok do tego, żeby móc stworzyć propozycje układowe oraz porozmawiać z wierzycielami. Kluczowymi, którzy mają decydujący głos na walnym zgromadzeniu wierzycieli. Ale mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się zakończyć tę procedurę. W związku z tym, tak jak Rafako, będziemy dłuższy czas czekać na uprawomocnienie się układu. Wierzymy, że uda nam się go zawrzeć, więc to drugie życie rozpocznie się dla nas w przyszłym roku - mówi Wojciech Buczkowski.W jego opinii charakterystyczne dla postępowania sanacyjnego jest to, że spółka nie jest w stanie pozyskać żadnego finansowania i żadnych kredytów od dostawców, więc operuje wyłącznie gotówkowo.Podkreśla jednak, że gdyby mogli wybierać rodzaj postępowania - być może wybraliby UPR.Czytaj także: Komputronik podaje wyniki i zapowiada: wchodzimy w najbardziej gorący okres sprzedażowy Zdaniem mec. Kwiatkowskiego to, co przesądza o zaletach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, to przewidywalność.- W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wszystko jest przewidywalne - sami za pomocą doradcy restrukturyzacyjnego składamy wniosek do Monitora, więc jesteśmy w stanie przewidzieć początek procedury i jej koniec. Natomiast najgorszym elementem UPR, tak jak powiedział prezes Rafako, jest sama procedura zatwierdzenia układu, która jest jedynym elementem sądowym. I tutaj jest duża niepewność, jak to będzie wyglądało - wyjaśnia Dariusz Kwiatkowski.W przypadku sanacji ta nieprzewidywalność występuje na każdym kroku - od momentu samej decyzji sądu o otwarciu postępowania, co może trwać bardzo długo, bo sąd może odmówić wszczęcia tego postępowania, po samą procedurę postępowania restrukturyzacyjnego - bo dłużnicy składają różnego rodzaju wnioski, bowiem część czynności prawnych dokonywanych przez spółkę musi być zatwierdzana przez sąd czy sędziego komisarza.- Tutaj problemem również jest oczekiwanie na podjęcie decyzji przez sąd, a jak wiemy, to jest coś, co cały proces spowalnia. Kiedy tworzono prawo restrukturyzacyjne, to było takie założenie, że postępowanie sanacyjne będzie trwało 12 miesięcy i my, doradcy restrukturyzacyjni, uważaliśmy, że to jest mało realny czas. Życie pokazało, że postępowania sanacyjne potrafią trwać trzy, cztery lata. Więc tym najgorszym elementem postępowania sanacyjnego jest nieprzewidywalność czasowa. Oczywiście spółka w tym czasie jest w daleko idącej ochronie przed wierzycielami, niemniej ta nieprzewidywalność jest dużym zagrożeniem - wyjaśnia mec. Kwiatkowski.Nie zmienia to faktu, że celem każdego postępowania jest układ z wierzycielami, którego nie da się osiągnąć bez odpowiedniego przygotowania.Zdaniem mec. Dariusza Kwiatkowskiego do postępowania restrukturyzacyjnego potrzebne są trzy rzeczy - pierwsza to pieniądze, bo trzeba spłacać wierzycieli, druga to czas, i ten czas doradca restrukturyzacyjny jest w pewnym zakresie w stanie zagwarantować, a trzecią jest zaufanie i to nie tylko pomiędzy doradcą a dłużnikiem, ale także zaufanie wierzycieli do spółki.- To zaufanie na linii dłużnik-wierzyciel buduje się w taki sam sposób, jak w każdej innej dziedzinie życia - czyli poprzez otwartość, transparentność, szczerą rozmowę, pokazywanie argumentów. Kluczowe są tu komunikacja z wierzycielami i sposób, w jaki są przedstawiane zarówno propozycje układowe, jak i sama informacja o otwarciu postępowania - mówi.Podkreśla, że z jego doświadczenia wynika, że musi się odbyć bezpośrednia rozmowa z praktycznie każdym wierzycielem. Nawet jeśli są to wierzyciele drobni.Ten pogląd całkowicie potwierdzają przedstawiciele restrukturyzowanych spółek. Wojciech Buczkowski zastrzega, że wprawdzie w przypadku Komputronika nie może jeszcze mówić o sukcesie w postaci zawarcia układu, ale według niego żadna rozsądna firma nie powinna dążyć do jego głosowania, jeśli nie jest pewna wyniku. Dlatego czas, który sąd daje na jego przygotowanie, trzeba maksymalnie wykorzystać.- Długo procedowaliśmy, żeby wypracować odpowiedni kompromis z wierzycielami i złożyć takie propozycje, które są akceptowalne i które będą skutkowały oddaniem głosów za układem - uzasadnia.W przypadku Rafako układ przeszedł absolutnie minimalną liczbą głosów. Tym bardziej więc Radosław Domagalski-Łabędzki podkreśla, jak potężną bronią jest właściwa komunikacja dłużnika z wierzycielami oraz możliwość wydzielania pewnych grup wierzycieli i oferowania im zdywersyfikowanych warunków.- W naszym przypadku - 700 wierzycieli - komunikacja bezpośrednia była fizycznie niemożliwa, natomiast po prostu trzeba zadbać o tych najważniejszych wierzycieli, żeby zabezpieczyć sobie większość - stwierdza.Dodaje, że gdyby miał coś zmienić w procesie przygotowania układu, to na pewno lepiej zadbałby o komunikację z tymi wierzycielami, którzy tę bezpieczną większość w głosowaniu układowym gwarantowali.Czasami ten układ nie jest możliwy.- Jeżeli restrukturyzacja się nie uda, to są inne możliwości, które przewidują przepisy – chociażby zgłoszenia upadłości, co nie jest końcem świata - mówi mec. Kwiatkowski.Podkreśla, że w ramach postępowania upadłościowego jest coś takiego jak przygotowana procedura likwidacji majątku, tzw. pre-pack, w ramach której można ogłosić upadłość, a jednocześnie całe przedsiębiorstwo lub jego części sprzedać nowemu podmiotowi. Wierzyciele na pewno będą z tego zadowoleni, bo dostaną więcej niż przy normalnej, długotrwałej procedurze upadłościowej.Mec. Kwiatkowski zwraca przy tym uwagę, że dla podmiotów zdrowych, dysponujących środkami restrukturyzacje i upadłości to również doskonały czas na akwizycje.- Dla doradców restrukturyzacyjnych to chleb powszedni, przy którym wspomagamy przedsiębiorców w nabywaniu aktywów przedsiębiorstw zagrożonych upadłością czy w toku restrukturyzacji - wyjaśnia.Mec. Paweł Kuglarz, który przygotowywał prawo restrukturyzacyjne w 2016 r., był przy zmianach w UPR, a teraz w związku z koniecznością implementacji dyrektywy o postępowaniu restrukturyzacyjnym, która musi wejść do naszego porządku prawnego w czerwcu przyszłego roku, zastanawia się nad nowelizacją, skierował do prezesa Rafako pytanie, jakie zmiany w UPR by rekomendował?Na wstępie zauważył, że instytucja pre-packu po nowelizacji z zeszłego roku tak naprawdę umarła. - Ta nowelizacja wprowadziła rodzaj trybu przetargowego, konkursowego - więc nie ma pre-packu - wyjaśnił. Odnosząc się do UPR i swojego pytania, stwierdził, że minusem obecnego rozwiązania, który on widzi, jest sytuacja, w której firma rozpoczęła proces restrukturyzacji, a równocześnie pojawia się wniosek o upadłość i jest ogłoszona upadłość. I mamy nadzorcę i syndyka, między którymi dochodzi do konfliktu, kto ma zarządzać majątkiem – wyjaśnia.W odpowiedzi Radosław Domagalski-Łabędzki wskazał na dwie kwestie - pierwsza to czas trwania procedury sądowej, która ciągnęła się miesiącami i w konsekwencji układ został zatwierdzony dopiero po roku. Druga to fakt, że już po zawarciu układu podwykonawcy spółki - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - zawierali bezpośrednie porozumienia z inwestorami, na mocy których ich wierzytelności były uwzględniane w całości, mimo że były zgłoszone na liście wierzytelności. To sprawiło, że z układu spółce uciekło kilkadziesiąt milionów złotych, czyli ok. 15 proc. wierzytelności. Stwierdził więc, że wprawdzie podejrzewa, że ten problem dotyczy tylko jego branży, w której podwykonawcy są chronieni, ale jego zdaniem należałoby rozważyć wprowadzenie przepisu, który by tę kwestię regulował.Podkreślił jednocześnie, że generalnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest prawidłowe i dla takich spółek jak Rafako jest wybawieniem.Opisana dyskusja odbyła się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.