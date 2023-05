Obligacje BGK o wartości 1,75 mld dolarów pojawiły się na amerykańskim rynku

BGK przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji na rynku amerykańskim. Wyemitował dziesięcioletnie obligacje o wartości 1,75 mld dolarów – podał bank w środowym komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji na rynku amerykańskim. W tym roku planowane są emisje na inne rynki zagraniczne, w tym na rynek japoński - podał w środę BGK.

Bank poinformował, że emisja spotkała się z rekordowo wysokim zainteresowaniem ze strony inwestorów, co pozwoliło wycenić obligacje na poziomie 190 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych.

"Była to pierwsza emisja papierów dłużnych BGK w formacie 144a, umożliwiającym bezpośrednią sprzedaż inwestorom ze Stanów Zjednoczonych. Bank przeprowadził transakcję w oparciu o program emisji obligacji średnioterminowych (MTN), który w kwietniu tego roku otrzymał rating agencji Moody's na poziomie "(P)A2" z perspektywą stabilną. Wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 1,75 mld USD, a środki z ich sprzedaży zasilą Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPC-19)" - podał BGK.

BGK jest drugim po Skarbie Państwa największym emitentem obligacji na rynku krajowym. Aktualna wartość wyemitowanych obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rynku lokalnym wynosi 148,1 mld PLN, natomiast na rynku zagranicznym - 2,3 mld EUR oraz 2,15 mld USD.

"Wyjątkowo udana emisja obligacji na rynku amerykańskim jest dowodem zaufania zagranicznych inwestorów do Banku Gospodarstwa Krajowego. Transakcja przyciągnęła uwagę bardzo szerokiego grona inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Potwierdza to słuszność naszej decyzji o rozszerzeniu naszej obecności na rynkach międzynarodowych o rynek amerykański oraz buduje postrzeganie BGK pośród społeczności globalnych inwestorów. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność na rynku dolarowym, obok rynku Euro, otwiera nam dodatkową, atrakcyjną i elastyczną przestrzeń do finansowania działań BGK" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes BGK Paweł Nierada.

