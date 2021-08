Obligacje cieszą się niesłabnącą popularnością. Popyt przekroczył 25 mld zł

W lipcu nabywcy kupili obligacje detaliczne za ponad 3,6 mld zł. Od początku roku popyt na obligacje oszczędnościowe przekroczył już 25 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

W lipcu nabywcy kupili obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 mld 643 mln zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

"Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 mld 975,1 mln zł (54 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (32 proc.), 2-letnie (7 proc.) i 10-letnie (6 proc.)" - napisano w komunikacie resortu.

Jak wskazał resort finansów, na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ nabywcy przeznaczyli 17,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.

"Tegoroczny popyt na detaliczne obligacje skarbowe przekroczył już 25 mld zł. To o blisko 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oszczędzanie za pomocą obligacji detalicznych to łatwy i bezpieczny sposób, by pomnażać kapitał. Zakup obligacji jest prosty i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami. Inwestować można dowolne kwoty, począwszy już od 100 zł - tyle kosztuje jedna obligacja" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

