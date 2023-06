Obligacje korporacyjne dają więcej zarobić niż skarbowe. Oto najlepszy przykład

Firma budowlana Dekpol wyemituje obligacje korporacyjne o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych. Łączna wartość oferty to 40 milionów złotych. Oprocentowanie wynosi w skali roku 5,5 procent plus marża WIBOR 3M - 6,75 procent, czyli łącznie daje to 12,25 procent.

Spółka budowlana Dekpol podała w komunikacie giełdowym, że od najbliższego poniedziałku, 5 czerwca, rozpoczyna ofertę publiczną emisji obligacji korporacyjnych niezabezpieczonych. Zaoferowanych zostanie do 40 tysięcy obligacji, o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych, co daje łączną wartość 40 milionów złotych. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na bieżącą działalność.

Obligacje będą emitowane w cenie jednostkowej 996 złotych w przypadku złożenia zapisów do 11 czerwca tego roku. Po tym terminie cena wynosić będzie 998 złotych. Zgodnie z opublikowanymi zapisami w prospekcie oprocentowanie będzie zmienne i wynosić będzie w kolejnych latach 5,5 procent plus marża wartości WIBOR 3M. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosić będzie 12,25 procent. Jeśli do tego dodamy 4 złote upustu na cenie obligacji, mamy 16,25 procent.

Dla porównania warto sprawdzić ofertę obligacji skarbowych. Jeśli zdecydujemy się na zakup obligacji czteroletnich, wówczas w pierwszym roku oprocentowanie będzie wynosić 7 procent, a w kolejnych trzech latach uśredniony wskaźnik inflacji plus 1 procent marży.

Dekpol dokona wykupu obligacji po trzech latach. Emitent będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dekpol w 2022 roku miał skonsolidowane przychody netto na poziomie 1,38 miliarda złotych i zysk netto w wysokości 79 miliony złotych.

Głównymi akcjonariuszami Dekpolu są: Mariusz Tuchlin, który dysponuje pakietem 77,33 procent akcji oraz Familiar SA (8,13 procent). Spółka notowana jest GPW od lutego 2015 roku.

