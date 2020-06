Obligacje sfinansują rządową„tarczę” dla firm? PFR liczy na 100 mld

Polski Fundusz Rozwoju zaoferował do sprzedaży 7 i 10- letnie obligacje z pełnymi gwarancjami Skarbu Państwa, przeznaczone na realizację rządowego programu „tarczy finansowej”. Wielkość emisji to odpowiednio do 10 i do 2 mld zł.

Jak podał PFR w listach emisyjnych, obligacje są przeznaczone na realizację "Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" oraz "Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

Oprocentowanie papierów 7-letnich jest stałe i wynosi 1,75 proc. rocznie przy wielkości emisji do 10 mld zł.

W przypadku obligacji 10-letnich wielkość emisji to do 2 mld zł, a stałe oprocentowanie wynosi 2 proc. rocznie.

Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu emisji obligacji zamierza pozyskać do 100 mld zł. Do tej pory PFR wyemitował w 3 transzach papiery o łącznej wartości 50 mld zł.