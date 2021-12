Obniżka akcyzy już w Senacie

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 i ustawą obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, będącą elementem tarczy antyinflacyjnej rządu - zajmie się Senat na rozpoczynającym się we wtorek czterodniowym posiedzeniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do budżetu wpłynie 1,5 mld zł mniej

Modernizacja w służbach mundurowych

Cyberpolicjanci

Dłuższy Bon Turystyczny

Zakupy dla wojska po nowemu

Nowela wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców.Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie. Ponadto ustawa czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.Senat zajmie się też ustawą, która dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, polegające na, obniżeniu do 50 proc. podstawowej stawki akcyzy, dodaniu definicji małego, niezależnego producenta jak również wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.Senatorowie zajmą się też ustawą o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA oraz w Służbie Więziennej w latach 2022-2025. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.Program modernizacji na lata 2022-2025 będzie już trzecim tego typu wieloletnim przedsięwzięciem. Tym razem na modernizację służb mundurowych przeznaczonych zostanie ponad 10 mld zł. Dla policji przypadnie ponad 6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad 1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa 214 mln zł.W porządku obrad są też przepisy powołujące w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Ma ono stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich.Obecnie w Policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.Policjanci w CBZC mają być dodatkowo wynagradzani - będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.Izba zajmie się też ustawą, która umożliwia przekazywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zajmie się też nowelizacją niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nowela związana jest z przedłużoną do dnia 31 grudnia 2022 r. realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje m.in.: umożliwienie rolnikom załatwiania spraw online w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Upraszcza ponadto procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.W porządku obrad jest też nowela ustawy covidowej, która przewiduje, że Polskim Bonem Turystycznym będzie można płacić za usługi hotelowe dłużej - do 30 września 2022 r., a nie jak jest teraz, do końca marca 2022 r.Senat zajmie się też ustawą, która zakłada przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł oraz nowelizacją ustawy o Narodowym Banku Polskim, która przewiduje, że minister sprawiedliwości, po konsultacji z prezesem Narodowego Banku Polskiego, będzie określał tryb zatrzymywania fałszywych pieniędzy.Kolejny punkt obrad to nowelizacja m.in. Prawa zamówień publicznych, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących zakupów dla wojska dokonywanych ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Celem ma być deregulacja i uproszenie procedur.Nowelizacja usuwa z Prawa zamówień publicznych przepis mówiący, że do udzielenia zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, można stosować przepisy Prawa zamówień publicznych w zakresie określonym w ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz przepis, że tryb postępowania w sprawie oceny czy dany zakup ma znaczenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa określany jest przez rząd w rozporządzeniu.Nowelizację krytykowali posłowie opozycji wskazując, że przyczyni się ona do uznaniowości w zakupach i utrwali tendencję do zawierania kontraktów bez przetargu.Senatorowie zajmą się także projektem uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek".