Obniżka ratingu USA to ważne ostrzeżenie dla Polski

Agencja ratingowa Fitch zupełnie niespodziewanie podjęła decyzję o obniżeniu ratingu największej gospodarki świata z AAA do AA+. Szok w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, pośrednio zaś odczuwa to cały świat.

Obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych przez jedną z agencji spowodowało szok na rynkach finansowych.

Dla Polski powinno to być ostrzeżenie: ocena wiarygodności państwa nie jest dana raz na zawsze.

Deficyt budżetowy i kontrola nad przepływem publicznych wydatków pozostają ważnym kryterium oceny działania administracji państwowej.

Ta opowieść jest o tym, dlaczego warto dbać o deficyt budżetowy, aby był on na możliwie najniższym poziomie, a najlepiej: żeby wpływy i wydatki budżetowe po prostu się bilansowały. Przestrogą dla innych krajów, w tym także dla Polski, niech będzie to, że agencje ratingowe - dokonując oceny sytuacji fiskalnej, gospodarczej i kredytowej - stosują te same, ujednolicone zasady wobec wszystkich.

Tym większym szokiem stała się informacja (przekazana 1 sierpnia 2023 roku) o tym, że agencja Fitch obniżyła rating Stanów Zjednoczonych... Do tej pory był to najwyższy poziom AAA, od teraz to już tylko AA+.

Mamy do czynienia z sytuacją porównywalną do tej, gdyby amerykańska drużyna hokejowa, oparta na zawodnikach występujących w lidzie NHL, spadła z mistrzostw świata elity i w kolejnym roku miałaby wystąpić jedynie na zapleczu tej imprezy.

Jak mówią sprawozdawcy sportowi: szok i niedowierzanie. W przypadku ratingu USA dotyczy to klasy politycznej, FED-u (Amerykańskiej Rezerwy Federalnej), bankowców, inwestorów, a także firm i zwykłych obywateli, którzy muszą co miesiąc na bieżąco spłacać debet ze swojej karty kredytowej.

"Rosnące zadłużenie federalne i tak zwana erozja zarządzania państwem, które pojawiły się w niedawnych sporach demokratów z republikanami w sprawie limitu zadłużenia, były argumentem za obniżeniem ratingu" - czytamy w komunikacie prasowym agencji Fitch.

Przedstawiciele administracji amerykańskiej podkreślają, że obniżka ratingu przeczy rzeczywistości

Reakcja administracji Joe Bidena na tę decyzję była natychmiastowa. Rzecznik Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała wprost, że "decyzja przeczy rzeczywistości".

Do sprawy odniosła się także sekretarz skarbu Janet Yellen. W opublikowanym komunikacie oświadczyła, że "zdecydowanie się nie zgadza z taką decyzją, która ma znamiona arbitralne i dodatkowo oparta jest na nieaktualnych danych".

Mamy do czynienia z pierwszą obniżką amerykańskiego ratingu od ponad dekady. W 2011 roku inna agencja (Standard & Poor's) podczas trwania impasu w sprawie wysokości pułapu zadłużenia federalnego zdecydowała się na ten krok.

W przypadku agencji Fitch podnoszone są publicznie obawy związane z pogarszającą się sytuacją fiskalną państwa, która - ze względu na planowy poziom wydatków - może się utrzymywać przez kolejne trzy lata. Ważne pozostaje także sprawne zarządzanie przepływem strumienia pieniędzy - po to, aby w przyszłości uniknąć kolejnych problemów. Obecnie tak się nie dzieje - uważa agencja ratingowa.

Można się domyślać, że konieczne jest przygotowanie przez administracje Joe Bidena strategii zwiększenia przychodów do budżetu i ograniczenie wydatków. Zwrócono także uwagę, że kolejne, następujące po sobie podwyżki stóp procentowych oznaczają dodatkowe wydatki na obsługę długu publicznego.

Polska w krótkim okresie może doświadczyć spadku wartości waluty i wzrostu kosztu obsługi długu zagranicznego

Decyzja dotycząca ratingu Stanów Zjednoczonych ostudziła inwestorów, którzy na giełdach azjatyckich ostrożnie kupowali akcje. Dzisiejsze otwarcie w Europie także doprowadziło do spadków najważniejszych indeksów. Mamy do czynienia z sytuacją precedensową, która może przekierować strumień gotówki w stronę bezpiecznych rynków oraz zwiększyć zainteresowanie zakupami złota.

Dla Polski może to oznaczać sygnał, że wiele funduszy inwestycyjnych częściowo odwróci się od nowych rynków, co może za pewien czas skutkować osłabieniem kursu naszej waluty, a to przełoży się na zwolnienie tempa spadku inflacji w naszym kraju. Możemy już niebawem obserwować także wzrost rentowności polskich obligacji denominowanych w walutach, ale także tych złotowych.

Jednak warto zastanowić się nad inną kwestią. Co by się stało, gdyby jedna z trzech agencji tak zwanej wielkiej trójki (Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings) zaczęła analizować, w rozłożeniu na części pierwsze, sytuację polskiego budżetu, którego przychody w pierwszym kwartale były poniżej założeń. Nikt na razie nie podnosi kwestii racjonalizowania strumienia wydatków...

Sprawa wydatków planowanych przez rząd w najbliższych tygodniach też jest ważna. Lipcowa nowelizacja budżetu spowodowała zwiększenie deficytu na ten rok o kolejne 24 miliardy złotych - do 96 mld zł. W tle są jeszcze gigantyczne dwie transze kredytu o łącznej wartości kilkuset miliardów złotych, o które zwróciliśmy się do Korei Południowej na zakup uzbrojenia dla polskiego wojska.

Agencje ratingowe dopiero za kilka miesięcy podadzą zaktualizowaną ocenę wiarygodności finansowej naszego kraju

Na tę chwilę możemy spać spokojnie, gdyż kolejne ratingi będą wydane dopiero pod koniec roku. Obecnie Polska ma ze strony agencji Fitch przyznane A- dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie oraz w złotym. W ocenie Moody's mamy A2 dla długu zagranicznego i krajowego, a w Standard & Poor's A-/A-2 dla długu zagranicznego i A/A-1 dla długu w polskiej walucie.

Dla porównania: my mamy siódmy poziom rankingu, a Stany Zjednoczone (zapewne czasowo) doświadczają obniżonego wskaźnik z najwyższego na drugi poziom - i to tylko w przypadku jednej agencji.

Wysokość ratingu państwa przekłada się na biznes. W naszym przypadku rating na poziomie kraju ma z automatu Bank Gospodarstwa Krajowego. Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa także na tym korzystają. Dla nich posiadanie ratingu jest niezbędne do przeprowadzenia skutecznych emisji papierów dłużnych w walucie i złotym.

Także zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych wiąże się z oceną wiarygodności finansowej. Warto dbać o poziom zadłużenia i racjonalnie gospodarować publicznymi środkami. Analitycy zajmujący się na bieżąco oceną prowadzonej polityki pieniężnej i gospodarczej nie mają w zwyczaju publikowania wcześniejszych ostrzeżeń. Nie ma więc z ich strony sygnałów ostrzegawczych przed obniżeniem ratingu.

