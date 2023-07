Obniżka stóp procentowych nie oznacza, że kredyty od razu potanieją

Prezes Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński zapowiadał, że jeśli inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu, będzie można powrócić do dyskusji o obniżkach stóp procentowych. Taki poziom Polska może osiągnąć już w te wakacje.

- Jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych. Być może nawet już po wakacjach - powiedziała 17 lipca w wywiadzie dla Business Insider Polska członkini Rady Polityki Pieniężnej Iwona Duda.

Warunkiem obniżenia stóp procentowych jest obniżenie inflacji poniżej poziomu 10 proc.

W podobnym tonie wypowiadał się również prezes Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. - Szef NBP stwierdził bowiem, że do dyskusji o obniżkach będzie można usiąść, gdy inflacja spadnie poniżej 10 proc. To może nastąpić jeszcze w wakacje, co pozwoliłoby na ścięcie stopy referencyjnej np. we wrześniu - czytamy w Bussines Insider Polska.

To daje szanse, że obniżki stóp nastąpią jeszcze przed wyborami parlamentarnymi planowanymi na październik. Jednakże nie oznacza to, że kredytobiorcy odczują od razu ulgę.

W przypadku obniżki stóp procentowych niektórzy kredytobiorcy będą czekać na efekty do kwietnia

- Warto pamiętać, że obniżki stóp z dużym opóźnieniem będą przekładały się na wysokość rat kredytowych. Oprocentowanie kredytów opartych na WIBOR 3M jest aktualizowane raz na 3 miesiące, a tych na WIBOR 6M raz na 6 miesięcy. Z kolei rata spadnie dopiero miesiąc po aktualizacji. Obniżka dokonana we wrześniu w części kredytów spowoduje spadek raty dopiero od kwietnia 2024 r., a ewentualne kolejne tegoroczne obniżki zaczną oddziaływać na raty jeszcze później - wyjaśniał Jarosław Sadowski, główny ekonomista Expander Advisors, cytowany przez Bussines Insider Polska.

Po obniżce stopy referencyjnej o 0,25 pkt proc. WIBOR powinien obniżyć się analogicznie, czyli do poziomu 6,5 proc. W takiej sytuacji rata spadnie odpowiednio o: ok. 90 zł dla 300 tys. zł kredytu (do 2499 z poziomu 2588 zł miesięcznie), ok. 120 zł dla 400 tys. zł kredytu (do 3332 z poziomu 3450 zł miesięcznie), ok. 150 zł dla 500 tys. zł kredytu (do 4165 z 4313 zł miesięcznie), ok. 180 zł dla 600 tys. zł kredytu (do 4998 z 5176 zł miesięcznie) - czytamy w Bussines Insider Polska.

