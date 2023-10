Złoty umocnił się do głównych walut po decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. W stosunku do euro złoty zdrożał o ponad 0,5 proc. a do dolara – o blisko 0,9 proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna będzie od czwartku wynosić 5,75 proc.

Po tej decyzji złoty się umocnił - w stosunku do euro zyskał ponad 0,5 proc. i ok. godz. 18 wspólna waluta kosztowała 4,6 zł. Do dolara złoty zyskał blisko 0,9 proc. i ok. godz. 18 amerykańska waluta kosztowała nieco ponad 4,38 zł. Frank szwajcarski staniał o 0,44 proc. i kosztował 4,78 zł.

Wcześniej, czyli ok. godz. 16.15, a więc tuż po ogłoszeniu decyzji RPP, euro było wyceniane na 4,61 zł, dolar na 4,4 zł, a frank szwajcarski - 4,79 zł.

Rano w środę euro kosztowało 4,63 zł, frank szwajcarski 4,79 zł, a dolar 4,42 zł.