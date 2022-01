Obniżka VAT na żywność, gaz i paliwo. Oto tarcza antyinflacyjna 2.0

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił uruchomienie tarczy antyinflacyjnej 2.0. Zmiany nastąpią od 1 lutego.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej informował o nowych działaniach antyinflacyjnych, jakie zamierza podjąć rząd. Zmiany mają nastąpić od 1 lutego.

- W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa - mówił premier, podkreślając, że zmiany cen na stacjach benzynowych będą widoczne za trzy, cztery tygodnie.

👪 Obniżka do 0% VAT na żywność ↩️ ✅ przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie. #TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/pQM3NAwUFm

⛽️ Obniżka do 8% VAT na paliwo, to blisko 60-70 gr na litrze ↩️

➡️ Cena benzyny bezołowiowej powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr.➡️ Przedłużenie obniżki akcyzy do końca lipca 2022 r. #TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/3yczlFFqJB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022

-Do zera obniżamy VAT na żywność. Koszt tegoroczny przekroczyć może 6 mld, może nawet do 7 mld, niektóre szacunki pokazują, ale jest to bardzo ważne. I tutaj apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów (...). To jest bardzo ważne. To nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców, to jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego - mówił. Wskazał, że obniżenie stawki VAT do zera powoduje, że od 1 lutego powinny spaść ceny.



Premier apelował, by sprawdzać, czy handlowcy rzeczywiście obniżają ceny produktów.

Obniżka VAT na gaz i prąd

Jak mówił premier, na gaz obniżamy VAT do 0 proc. Tłumaczył, że podwyżki na gaz są straszne m.in. ze względu na politykę Gazpromu.



- Dlatego, idąc za radą minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, dzisiaj omawialiśmy (...) całą politykę obniżenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych, nawet jeżeli są oni częścią spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot mieszkaniowych - wskazał.

🛡️ Niższe opłaty za gaz ↩️



✅ Dzięki objęciu taryfami gazowymi spółdzielni, wspólnot, szpitali i innych opłaty za gaz będą niższe.#TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/y9iwFKnxOh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022

🛡️ Obniżka VAT na ciepło 5% ↩️



➡️ Zmiana z 23% na 5%.#TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/KRu1T5TluI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022

🔌 Przedłużenie obniżki VAT na prąd 5% ↩️

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

Zapowiedział też m.in. obniżkę na kolejne cztery miesiące VAT-u na prąd do 5 proc. i VAT-u na ciepło.Morawiecki stwierdził, że wszystkie te obniżki razem mogą kosztować między 15 a 20 mld zł polski budżet.Szef rządu zapowiedział również, że do powszechnie dotykających Polaków obniżek podatków chciałby dodać jeszcze jedną.- Zdecydowaliśmy do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodać również obniżkę VAT na nawowy do zera - wskazał.✅ to niższe ceny za energię elektryczną. #TarczaAntyinflacyjna 2.0 pic.twitter.com/RVdYi8sc17 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022 Zwrócił uwagę, że nawozy są tym produktem, który "bardzo mocno cierpi na wysokich cenach gazu", który jest głównym składnikiem kosztów produkcji nawozów. Jednocześnie, jak dodał, wysoka cena nawozów przełoży się na koszty żywności za pół roku, za dziewięć miesięcy.- My ścinamy ten czubek inflacji - zaznaczył.

- Przedłużamy działania tych elementów tarczy antyinflacyjnej, które były pierwotnie ogłoszone na cztery miesiące, do pół roku, i nowe również będą obowiązywać pół roku. Przynajmniej na taki okres możemy być pewni, że nastąpi ogólna obniżka podatków: VAT, akcyzowego. To są bardzo ważne sygnały dla całej gospodarki, sygnały antyinflacyjne. Działamy antyinflacyjnie we wszystkich możliwych wymiarach - powiedział.



Powołał się na analizy NBP, według których szczyt inflacji powinien nastąpić w czerwcu i potem inflacja powinna maleć.

🛡️ Łączna korzyść dla Polaków dzięki #TarczyAntyinflacyjnej 2.0 to 15 miliardów złotych. pic.twitter.com/Fn2LM7Bxv8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022

Tarcza antyinflacyjna wpłynie na budżety rodzin

Premier pytany był także, czy zerowa stawka na żywność obejmie wszystkie produkty.Premier mówił, że ogromna większość produktów żywnościowych objęta jest w tej chwili 5-procentową stawką VAT.- Tylko jakieś bardziej wykwintne dania, owoce morza czy tego typu są na stawce wyższej 23 proc. Te produkty żywnościowe, które są na stawce 5 proc., wszystkie bez wyjątku, będą podlegały stawce zero procent. To oznacza, że wszyscy, którzy handlują tymi produktami, powinni uwzględnić to w cenie i ceny powinny być niższe na wszystkie te artykuły - powiedział.Zaznaczył, że do sprawdzenia, czy ceny zostały obniżone uprawnione są m.in. inspekcja handlowa oraz UOKiK.

Według premiera tylko obniżenie do zera stawki VAT na żywność pozwoli zostawić w portfelu ok. 45 zł. Obniżka podatków na paliwa, gaz, ciepło to - jak zaznaczył Morawiecki - kolejne dziesiątki złotych. Jego zdaniem pakiet antyinflacyjny pozwoli zaoszczędzić ponad 100 złotych.

Dotychczasowe działania #TarczaAntyinflacyjna ↩️

✅ Obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc.

✅ Zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc.

✅ Obniżka stawki VAT na ciepło z 23 do 8 proc. pic.twitter.com/nk2LRrcgC1 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2022

Szef rządu zwrócił uwagę, że miliony polskich rodzin liczy każdy grosz, każdą złotówkę. Podkreślił, że Polski Ład oraz tzw. tarcze antyinflacyjne wpłyną netto na budżet polskiej rodziny.- Jak rzetelnie policzycie zmiany związane z Tarczą antyinflacyjną 1.0, 2.0 i z Polskim Ładem, to tutaj prawda będzie bardzo jaskrawa i korzystna dla ludzi - mówił.