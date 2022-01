Obniżka VAT na żywność, nawozy i gaz. Decyzja w rękach prezydenta

Sejm odrzucił w środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, trafi teraz do podpisu prezydenta.

W środę Sejm głosował nad siedmioma poprawkami Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT: do zera na żywność, nawozy i gaz; do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Podczas głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki bezwzględną większością głosów. Ustawa, która jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br., trafi teraz do podpisu prezydenta.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, którą Sejm uchwalił 13 stycznia tego roku.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował siedem poprawek do ustawy, rozszerzających katalog towarów z obniżonym do 8 proc. VAT o węgiel i koks, oleje napędowe używane do celów opałowych, oleje opałowe, pozostałe paliwa opałowe oraz gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Senat chciał też skreślenie obowiązku zamieszczania przez sprzedawców towarów z obniżonym ustawą VAT-em czytelnej informacji przy kasie, że obniżona stawka VAT obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie opozycji wskazywali m.in. na to, że przepisy w wersji przyjętej przez Sejm dyskryminują osoby, które nie mają przyłączy do sieci gazowej. Kamil Rybikowski z Biura Rzecznika MŚP zaapelował o poparcie poprawki wykreślającej nakaz informacyjny nałożony na przedsiębiorców, argumentując, że narusza on zasadę proporcjonalności i adekwatności zawartą w przepisach Prawa przedsiębiorców. Ostatecznie komisja oceniła negatywnie wszystkie poprawki Senatu.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

KO: większość sejmowa odrzuciła poprawki ratujące tysiące małych firm

Posłanka KO Gabriela Lenartowicz powiedziała na konferencji w Sejmie, że większość sejmowa "odrzuciła poprawki, które ratują byt wielu tysięcy małych, rodzinnych firm prowadzonych od wielu pokoleń". Jak mówiła, tym samym małe firmy zostały skazane na ruinę ze względu na wysokie ceny nośników energii, m.in. gazu.



Jak wyjaśniła Lenartowicz odrzucono poprawki, które były w projekcie ustawy KO, a które zgłosił Senat. Mówiła, że poprawki KO ratowałyby życie nie tylko tym małym rodzinnym firmom, ale także pozwoliłyby zatrzymać rujnowanie budżetów gospodarstw domowych.



Lenartowicz dodała też, że nie jest prawda, iż regulowanie cen nośników energii dla małych i średnich przedsiębiorstw to niedozwolona przez UE pomoc publiczna.



Poseł KO Krzysztof Gadowski dodał, że PiS miał szansę wesprzeć mikro, małe i średnie firmy. "Ale okazuje się, że 66 mld zł PiS chce przeznaczyć dla PGNiG zamiast wesprzeć tych, którzy szczególnie potrzebują pomocy, tych którzy dzisiaj tracą miejsca pracy, zamykają swoje zakłady pracy, bo nie mogą przyjąć tej 700-proc podwyżki (cen gazu)" - powiedział Gadowski.

