Obniżki stóp procentowych muszą uwzględniać kurs złotego. Prezes PFR broni polskiej waluty

PKB Polski wzrośnie w tym roku w przedziale 0,5-1 procent. Natomiast w przyszłym roku będzie to powyżej 2,5 procent, może nawet do 3 procent - prognozuje w rozmowie z WNP.PL prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

- Kolejne obniżki stóp procentowych powinny być racjonalne i uwzględniać z jednej strony spodziewany spadek inflacji, a z drugiej kurs polskiej waluty, podkreśla szef PFR.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 6 września o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (analitycy prognozowali wcześniej obniżkę co najwyżej o 25 punktów bazowych) spowodowała osłabienie polskiej waluty.

Prefinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zaplanowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na połowę września tego roku opiewa na około 5 miliardów złotych. Do końca roku ta kwota może wzrosnąć nawet do 10 miliardów złotych.

- We wrześniu mamy już 5 miliardów złotych wydanych na projekty inwestycyjne w ramach KPO. Do końca roku zakładamy, że będzie to co najmniej 10 miliardów złotych. Inwestycje rzeczywiście przyspieszają, jest ich dużo w realizacji. Do nas zgłaszane są przez różne instytucje potrzeby finansowe i my widzimy rosnące zapotrzebowanie na środki, co wynika z faktu, że przez większość ostatnich miesięcy było przygotowywanych i organizowano przetargi, a w tej chwili wchodzą one w okres realizacyjny i pojawiają się realne potrzeby finansowe - powiedział WNP.PL prezes PFR Paweł Borys.

Tak będzie radziś sobie polska gospodarka w tym roku i kolejnym

Paweł Borys odniósł się także do przewidywanego wzrostu PKB (Produktu Krajowego Brutto) w 2023 roku.

- Ja zakładam, że PKB wzrośnie w przedziale 0,5-1 procent. Natomiast w przyszłym roku będzie to powyżej 2,5 procent, może nawet do 3 procent. Na pewno jest tak, że otoczenie, zwłaszcza u naszych najbliższych sąsiadów, w tym w gospodarce niemieckiej jest trudne. Co może mieć wpływ na wzrost gospodarczy. Niższy wzrost gospodarczy skutkuje osłabieniem inflacji. Niedawno jeszcze niewiele osób zakładało, że na koniec roku możemy mieć około 6-procentowy wskaźnik inflacji. Teraz 6,5-7 procent inflacji wydaje się realny - prognozuje szef PFR.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku wzrosły o 10,1 proc. rok do roku.

Złoty zareagował mocnymi spadkami na ostatnią obniżkę stóp procentowych

14 września notowania złotego są na poziomie 4,63 zł za jedno euro. Tymczasem miesiąc temu, czyli 14 sierpnia, za europejską walutę trzeba było płacić 4,45 zł.

