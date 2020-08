Obniżki VAT od 2021 r. nie będzie. Ale rząd szykuje uproszczenia

Z powodu epidemii i konieczności odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT o 1 pkt proc. od 2021 r. nie byłaby uzasadniona - informuje KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Projektowana zmiana wiąże obniżkę VAT z "trwale dobrą kondycją budżetu". Ma być też przyjęty pakiet zmian upraszczających rozliczenie podatku, czyli tzw. Slim VAT.

W informacji o przyczynach projektowanych zmian wyjaśniono, że są one konieczne, aby umożliwić finansowanie istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Zwrócono uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT podwyższone o 1 punkt procentowy stawki tego podatku obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła te warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

"Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej. (...) Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz konieczność odbudowy gospodarki, obniżka stawek VAT nie byłaby obecnie działaniem uzasadnionym" - czytamy.

Według KPRM pomniejszyłaby dochody budżetowe oraz przestrzeń fiskalną umożliwiającą sfinansowanie działań służących odbudowie gospodarki po kryzysie m.in. inwestycji publicznych. Tymczasem obecna sytuacja gospodarcza, podkreślono, spowodowana stanem epidemii COVID-19 wymaga zwiększonej aktywności państwa w obszarze inwestycji, gdyż inwestycje sektora prywatnego mogą się okazać niewystarczające do odbudowy potencjału polskiej gospodarki. Zdaniem rządu ograniczenia budżetowe nie powinny wpływać na obniżanie w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii wydatków inwestycyjnych.

Wyjaśniono, że projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii.

Zgodnie z informacją projektowana konstrukcja nowego mechanizmu zawartego w ustawie o finansach publicznych odracza powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki: będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych; osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1 tego przepisu.

"Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa" - wyjaśniono.

Ponadto projekt dotyczy wydatków budżetu, tzw. niewygasających. Jak wskazano, zmiana ma charakter epizodyczny i dotyczy roku 2020, w którym możliwe będzie wydanie aktu wykonawczego - rozporządzenia Rady Ministrów - w ramach którego, wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku, aż do 30 listopada.

"Umożliwia to kontynuację realizacji wszystkich przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, a które to działania, w skutek COVID-19, nie zostały bądź do 31 grudnia nie zostaną ukończone" - czytamy.

Ostatecznie - dodano - termin realizacji wydatków roku 2020 został wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r. Obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują jedynie możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów o "wydatkach niewygasających" z terminem nie dłuższym niż do 31 marca kolejnego roku.

"W związku z sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 i jej wpływie na realizację zadań zaplanowanych na rok 2020, które uległy spowolnieniu bądź czasowemu zamrożeniu, istotne jest umożliwienie ich dokończenia, w szczególności uwzględniając procesy inwestycyjne" - podsumowano.

Ponadto, jak czytamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, projektowana jest nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa bankowego. Ma ona wprowadzić rozwiązania uproszczające rozliczania podatku od towarów i usług - pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); przepisy doprecyzowujące i uzupełniające w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Dopracowanie i uzupełnienie systemu

Zgodnie z informacją, rząd planuje przyjęcie wskazanych zmian w trzecim kwartale br.W ramach pakietu Slim VAT zakłada się m.in. wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów oraz wydłużenie czasu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.Czytaj też: Coraz fajniejszy VAT. „Ta zmiana zmniejszy pole dotychczasowych konfliktów” Twórcy przepisów proponują też tzw. spójne kursy walut. Chodzi, jak czytamy, o dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania umożliwiającego stosowanie do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej "przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał)".Pakiet Slim VAT ma też umożliwić odliczanie "podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży", podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. Proponuje się też zniesienie konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

Z kolei pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym zawiera np. zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS).



Ich celem jest "dopracowanie i uzupełnienie systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności".



Jak czytamy, dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że wyeliminowane zostaną sytuacje "pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach - jednej regulowanej Ordynacją podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary)".



Natomiast w ramach zmiany w zakresie Tax Free (wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE) obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE ma być realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE. Mają być one rejestrowane w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych (PUESC).



"Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym" - wskazano.



Projekt zawiera też zmiany w ustawie Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy twórcy rozwiązań proponują m.in. zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu "uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia +rachunek techniczny+".



Twórcy noweli proponują też zmianę polegającą na "możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych".