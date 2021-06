Obrotnica w porcie morskim w Elblągu może kosztować ok. 25 mln zł

Ok. 25 mln zł ma kosztować obrotnica, miejsce gdzie jednostki będą mogły manewrować i bezpiecznie obracać się w kierunku wyjścia z portu morskiego w Elblągu. Zarząd portu opracował koncepcje budowy obrotnicy, która poprawi infrastrukturę po wybudowaniu przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Dyrektor Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński poinformował PAP we wtorek, że w ramach budżetu, jakim dysponuje Zarząd Portu, opracowano koncepcje budowy obrotnicy.

"Założyliśmy trzy warianty: jeden najmniej korzystny to obrotnica o średnicy 120 metrów, drugi to obrotnica najbardziej dla nas optymalna, mająca średnicę 144 metrów i trzeci, zakładający budowę obrotnicy o maksymalnych parametrach, czyli o średnicy 180 metrów" - wyjaśnił.

Wskazał, że szacunkowe koszty budowy obrotnicy o parametrach 144 metrów średnicy, to ok. 25 milionów zł.

Podkreślił, że na podstawie tej koncepcji Port Morski wspólnie z miastem Elbląg złożył wnioski o pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury. "Obecnie wraz z prezydentem miasta ubiegamy się o to, by projekty, które złożyliśmy były traktowane priorytetowo w ramach RPO. Szukamy też innych źródeł finansowania np. z programu Niebieski Zachód dot. infrastruktury transportowej i dostępowej"- wyjaśnił dyr. Zgliński.

Zaznaczył, że w ubiegłym tygodniu zarząd portu i prezydent Elbląga spotkali się z wiceministrem infrastruktury Markiem Gróbarczykiem.

"Poruszaliśmy najbardziej newralgiczne tematy w zaresie inwestycji w Porcie Morskim Elbląg w oparciu o realizowany projekt budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Drugą ważną kwestią obok budowy obrotnicy jest pogłębienie toru wodnego na odcinku 900 metrów w porcie Elbląg, na odcinku który pozwoli na bezpośredni dostęp do elbląskich terminali przeładunkowych" - wyjaśnił.

Wskazał, że władze miasta i zarząd portu otrzymali deklarację, iż pogłębiarka, na której zakup przetarg ogłosił obecnie Urząd Morski w Gdyni i która będzie pogłębiać tor wodny na Zalewie Wiślanym, będzie też służyć pogłębianiu toru wodnego na rzece Elbląg.

Obrotnica, której budowę zapowiadają władze Elbląga oraz zarząd Portu Morskiego w Elblągu, to część akwenu wodnego pozwalająca na bezpośrednią, bezpieczną nawigację i manewrowanie jednostek, tak aby mogły obrócić się w kierunku wyjścia z portu. To wyznaczone miejsce na wodzie, gdzie zachowane są parametry głębokościowe (wskazane 5 metrów) wraz z umocnieniem przyległych do tego nabrzeży. Nabrzeża, które będą znajdowały się bezpośrednio przy obrotnicy muszą być wzmocnione tak zwaną ścianką szczelną, by się nie osuwały.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

