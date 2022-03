Obsługa długu Polski coraz droższa. Potrzebne dodatkowe 25 mld zł

Koniec tygodnia przyniósł wprawdzie lekkie spadki rentowności polskich obligacji, wciąż jednak pozostają one na bardzo wysokich poziomach. Oznacza to, że rosną koszty obsługi długu a pożyczanie w przyszłości będzie droższe.

NBP obserwuje

Z drugiej strony utrzymująca się wysoka inflacja przez dłuższy czas wyhamuje - za sprawą mniejszej konsumpcji - wzrost gospodarczy (a co do tego, że w tym roku inflacja będzie dwucyfrowa, panuje pełna zgodność, a zapewne również w przyszłym), a zatem wpływy do budżetu będą rosły coraz wolniej. Ponadto ta sama inflacja wymusi dalsze podwyżki stóp (czyli spowolnienie wzrostu), ale i zapewne dalszy wzrost rentowności papierów skarbowych (a więc jeszcze wyższe koszty obsługi długu).Sytuacja na rynku obligacji zaniepokoiła nawet NBP, które pod koniec ubiegłego tygodnia zasugerował reakcję. - NBP na bieżąco analizuje sytuację na rynkach finansowych, w tym na rynku obligacji skarbowych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa. Sytuacja na tym rynku jest istotna ze względu na kształtowanie się warunków monetarnych w polskiej gospodarce - napisał bank centralny w komunikacie.- Wzrost rentowności krajowych obligacji może osłabiać wpływ dotychczasowych działań NBP, których celem jest zapewnienie niskich kosztów finansowania w polskiej gospodarce w czasie pandemii i które są niezbędne dla wsparcia oczekiwanego ożywienia gospodarczego oraz zapewnienia stabilności cen. Mając to na uwadze, NBP rozważa modyfikację sposobu prowadzenia strukturalnych operacji otwartego rynku, w tym poprzez zwiększenie elastyczności i częstotliwości przetargów - napisano również w komunikacie.