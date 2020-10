Obwodnica Kędzierzyna-Koźla zostanie oddana do końca 2022 roku

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 zostanie oddana do użytku w czwartym kwartale 2022 roku - poinformowali w piątek przedstawiciele GDDKiA w Opolu podczas wizyty studialnej na placu budowy. Koszt inwestycji to 220 mln złotych.

Jak poinformowała Agata Andruszewska z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, konsorcjum firm Strabag Infrastuktura Południe i Strabag rozpoczęły już prace przy przedłużeniu już istniejącej, dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4.

Obecnie są prowadzone prace przy odhumusowaniu oraz wzmocnieniu dróg obsługujących. Kontynuowane są roboty przy wykopach wraz z profilowaniem skarp oraz prace ziemne. Na jednym z obiektów trwa betonowanie przyczółków mostowych. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

"Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice oraz Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą woj. opolskiego i śląskiego na terenie gminy Rudziniec. Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania - czyli niemal połowy długości obwodnicy - o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach" - powiedziała Andruszewska.

W ramach kontraktu zostaną wybudowane urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana zostanie także cała infrastruktura techniczna, na którą składają się m.in. sieci energetyczne, gazowe i wodociągowe.

Według GDDKiA, wartość umowy z wykonawcą wynosi 220 mln zł, a planowany termin zakończenie prac to IV kwartał 2022 r.