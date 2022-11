Obwodnice Sośnicowic (Śląskie) i Sierpca (Mazowieckie) z rządowym dofinansowaniem

Umowy na rządowe dofinansowanie inwestycji budowy obwodnic Sośnicowic (Śląskie), jako nowego przebiegu drogi nr 408, a także Sierpca (Mazowieckie), w ciągu drogi nr 560, podpisało w piątek Ministerstwo Infrastruktury.

Obwodnica Sośnicowic otrzyma 81 mln zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), a obwodnica Sierpca 34,7 mln zł.

"Podstawowym celem naszych działań jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego poza centra miast, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu zarówno mieszkańców, jak i kierowców" - powiedział cytowany w piątkowej informacji MI wiceminister Rafał Weber.

"Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą realizować inwestycje, które zbliżają nas do osiągnięcia tych celów. Nowe obwodnice odegrają kluczową rolę w poprawie spójności komunikacyjnej dwóch regionów: woj. mazowieckiego i śląskiego" - doda Weber.

O dofinansowaniu 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w ramach RFRD Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała w grudniu ub. roku; premier przyznał na ten cel niemal 2,4 mld zł.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć sześć jest z woj. śląskiego: trasa N-S w Rudzie Śląskiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli (DW925 - jako obwodnica północnych dzielnic miasta), budowa obwodnicy Sośnicowic (DW408 i DW919), północno-zachodnia obwodnica Raciborza (DW935), obwodnica centrum Zabrza z przebudową ul. Hagera (DW921), obwodnica Koziegłów (DW789) i dokończenie południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935.

Trzy z nich zrealizują miasta na prawach powiatu, zarządzające na swoim terenie m.in. drogami wojewódzkimi (Ruda Śląska, Zabrze, Rybnik). Pozostałe inwestycje przeprowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW).

Spośród nich gotowa była już m.in. dokumentacja dla obwodnicy Sośnicowic, która powstała pod kątem funduszy unijnych 2014-20. Umożliwiło to ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji, która ułatwi przejazd między Gliwicami, a Kędzierzynem-Koźlem, w czerwcu br.

Jak wynika z wcześniejszych informacji powiatu gliwickiego, obwodnica Sośnicowic ma zastąpić obecny przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 (wiodąc na północ od miasta) i zapewnić nowy układ komunikacyjny dla przejęcia głównie ruchu pojazdów ciężarowych jadących drogami wojewódzkimi nr 408 i 919 oraz innymi w kierunku Gliwic czy Kędzierzyna-Koźla.

Zgodnie z planami udostępnionymi przez gliwickie starostwo obwodnica rozpocznie się na węźle Gliwice Ostropa autostrady A4, a następnie powiedzie na północny-zachód wzdłuż autostrady, ominie Łany Wielkie i skręcając na zachód, a potem na południe wzdłuż granicy lasów, poprowadzi do skrzyżowania z DW408, łącząc się z DW919 za Trachami. Obecnie cały ruch DW408 odbywa się przez sośnicowicki rynek.

Zgodnie z informacjami o projektach obwodnicowych dofinansowanych z RFRD obwodnica Sośnicowic, z perspektywą realizacji w latach 2023-25, została oszacowana na 135 mln zł, z czego przyznane środki rządowe to 81 mln zł (60 proc.), a wkład własny do przedsięwzięcia - 54 mln zł.

Obwodnica Sierpca na Mazowszu o długości około 2,9 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 ma zacząć się czterowlotowym rondem w miejscowości Gorzewo. Dalej pobiegnie wiaduktem nad linią kolejową Nasielsk - Toruń. Na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 560 i ulicy Mickiewicza wybudowane zostanie skrzyżowanie skanalizowane z dodatkowymi pasami ruchu. Obwodnica zakończy się trójwlotowym rondem w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w Borkowie Kościelnym.

Przyznana kwota rządowego dofinansowania dla tej inwestycji z RFRD wynosi ok. 34,7 mln zł. Planowany termin oddania tej obwodnicy do użytku to II kwartał 2024 r. Na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z RFRD są dwa zadania z woj. mazowieckiego.

