Ociepa: to idealny moment na rozwój sektora kosmicznego w Polsce

Polski rząd przykłada do sektora kosmicznego podwójną wagę, zarówno do realizacji celów cywilnych jak i wojskowych - powiedział w środę w Warszawie wiceminister rozwoju Marcin Ociepa podczas otwarcia pierwszego Italian-Polish Aerospace Forum.

"W Polsce ruszamy z kopyta, jeśli chodzi o kwestię polityki kosmicznej" - podkreślił Ociepa i dodał, że polski rząd przykłada do Kosmosu podwójną wagę "zarówno do realizacji celów cywilnych, jak i do realizacji celów wojskowych". "Na te dwa filary chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę" - podkreślił.

"Po procesie porządkowania Polskiej Agencji Kosmicznej zarówno w wymiarze strukturalnym, jak i personalnym, jesteśmy gotowi do realizacji bardzo ambitnych celów i zamierzeń, czego wyrazem było nasze stanowisko, które zaprezentowaliśmy w Sewilli na Radzie Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej i będziemy na pewno w stu procentach realizować te ambitne założenia, które tam zaprezentowaliśmy jako polski rząd" - dodał.

Zdaniem wiceministra rozwoju "to idealny moment także w Unii Europejskiej" na rozwój sektora kosmicznego w Polsce. "Widzimy kształt nowej Komisji Europejskiej, rozumiemy te ambicje, które się pojawiają i wiemy, że to jest idealny moment, żeby skorzystać z tej olbrzymiej fali inspiracji, która się pojawia w Europie, jeśli chodzi o +podbój Kosmosu+" - wskazał.

"Współpraca polsko - włoska jest oparta na wspólnych wartościach, fundamentach europejskich, z drugiej strony jest współpracą pragmatyczną, konkretną, wymierną, nastawioną bardzo mocno na biznes, na rezultat" - powiedział Ociepa i ocenił, że takiej współpracy potrzebuje Europa. "Myślę, że ta inspiracja, której źródłem będą polskie i włoskie firmy, polski i włoski rząd, przyczyni się także do budowy silniejszej Europy, a bardzo tego potrzebujemy. Chciałbym zapewnić, że polski rząd będzie wspierał współpracę zarówno w wymiarze naukowym, gospodarczym oraz wojskowym między firmami i podmiotami z Polski i Włoch" - zadeklarował.