Ociepa: w sprawie Białorusi i samolotu Ryanair musimy działać jako zachód - UE i NATO

Przeciw reżimowi na Białorusi po zmuszeniu do lądowania w niedzielę samolotu Ryanair powinniśmy działać jako zachód, wspólnie, NATO i Unia Europejska - powiedział w poniedziałek wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie).

"Przede wszystkim my chcemy działać jako Zachód - jako Unia Europejska i jako NATO - i tutaj musimy pozostać zjednoczeni" - podkreślił w TVN24 wiceminister obrony.

Jego zdaniem kluczem do rozwiązania sprawy białoruskiej jest uświadomienie sobie, że za nią stoi Rosja. "Tutaj wbrew obiegowym opiniom Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone nie są bezradne, bo mamy szereg argumentów poczynając od Nord Steram 2" - powiedział Ociepa.

Jak ocenił kluczowe byłyby gospodarcze i biznesowe konsekwencje dla Białorusi, ponieważ inny rezultat nie byłby odczuwalny dla białoruskiego reżimu. Inne - jak wycofanie Białorusi z organizacji międzynarodowych, np. lotnictwa czy zakaz lotów samolotów z tego kraju - dotknie bardziej obywateli tego kraju, a nie władzę.

"Rozważając sankcje powinniśmy dobierać takie środki, które nie uderzą w zwykłych Białorusinów i nie odetną Białorusinów od kontaktów ze światem Zachodu" - powiedział wiceminister.

Według niego takimi rozwiązaniami byłoby np. objęcie sankcjami wjazdowymi wszystkich pracujących w strukturach siłowych aparatu władzy na Białorusi. "Pracujący i jego rodzina nie ma prawa wjechać na terytorium Europy Zachodniej" - zaznaczył Ociepa.

Jak dodał, powinna być jasność, że praca dla tego reżimu jest niedopuszczalna. Jego zdaniem sytuacja z samolotem jest przekroczeniem czerwonej linii i trzeba działać stanowczo. Ważne żebyśmy nie odcinali narodu białoruskiego od świata Zachodu, bo wierzę, że jesteśmy stale inspirujący, jako świat wolności i praw człowieka - mówił wiceminister obrony.

Zapewnił, że są to jego przemyślenia, a nie propozycje, z którymi do Brukseli na Radę Europejską jedzie premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę pod pretekstem zagrożenia bombowego Białoruś zmusiła do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna. Doszło wówczas do zatrzymania lecącego w nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza, który żyje na emigracji. Jeden z autorów prowadzonego na Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, którego działanie władze uznały za ekstremizm, - poszukiwany był listem gończym przez białoruskie organy ścigania.

