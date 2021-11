Od 1 grudnia nowe obostrzenia m.in. zmniejszenie limitu osób w sklepach

Od 1 grudnia w życie wchodzą nowe obostrzenia epidemiczne m.in. zmniejszony zostanie limit osób mogących jednocześnie robić zakupy w sklepach. Nastąpi zmniejszenie limitu osób w obiektach handlowych do jednej na 15 mkw z obecnie obowiązujących 10 mkw dla jednej osoby.

W poniedziałek wieczorem ukazało się rozporządzenie w tej sprawie w Dzienniku Ustaw. Nowe obostrzenia mają obowiązywać do 17 grudnia tego roku.

Ponadto w obiektach gdzie limit zapełnienia wynosił 75 proc. zostanie on zmniejszony do 50 proc. Dotyczy to gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych jak baseny, aquaparki. W tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione.

Zmniejszony też będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób. Nowy limit to 100 osób. Chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.

Większe obostrzenia będą też m.in. w siłowniach - do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard obowiązywał limit jedna osoba na 10 mkw. Obecnie ten limit wynosi jedna osoba na 15 mkw.

