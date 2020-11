Od 1 grudnia zmiana w rozkładzie lotów z Mazur do Krakowa

Od 1 grudnia pasażerowie będą mogli skorzystać z połączenia Polskich Linii Lotniczych LOT z Mazur do Krakowa dwa razy w tygodniu - w piątki i niedziele. Do końca listopada obowiązuje rozkład lotów, w którym rejsy do stolicy Małopolski odbywają się w poniedziałki i piątki.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, godziny lotów pozostają bez zmian. Samolot LOT-u przyleci na lotnisko Olsztyn-Mazury o 19:15 i odleci do Krakowa o 20:10. Sam lot trwa krócej niż godzinę.

Fanów lotnictwa może zainteresować fakt, że ostatni poniedziałkowy lot na tej trasie, zaplanowany na 30 listopada, odbędzie się samolotem Embraer E190, który może zabrać na pokład 106 pasażerów w trzech klasach podróży: Business, Premium Economy i Economy. Maksymalny zasięg tych samolotów to prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Odrzutowce są wyposażone w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2.

Władze Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury dokładają wszelkich starań, aby zapewnić pasażerom bezpieczną i komfortową podróż. Na lotnisku w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Do najważniejszych zaleceń sanitarnych, zaliczyć można m.in. kontrolę temperatury ciała osób wchodzących do terminala, noszenie maseczki na terenie portu, zachowanie dystansu społecznego i dbanie o higienę rąk.