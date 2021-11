Od 1 lutego 2022 wszystkie importowane do Polski odpady objęte systemem SENT

Od 1 lutego 2022 r. wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT - poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Pozwoli to na większą możliwość wykrywania nielegalnego importu odpadów - mówił.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kilka miliardów złotych

Np. w listopadzie - mówiła - KAS ujawniła przewóz 26 ton odpadów plastikowych bez wymaganych zezwoleń.Jak zauważyła Rzeczkowska, dzięki systemowi SENT udało się znacząco ograniczyć szarą strefę, np. w wyrobach tytoniowych z ponad 12 proc. w 2017 r. do 5,5 proc. Wyraziła nadzieję, że pozytywny efekt przyniesie też objęcie systemem SENT odpadów.- Szara strefa odpadowa szacowana jest na kilka mld zł. Myślę, że jest co robić - stwierdziła.System SENT, dotyczący przewozu towarów wrażliwych (np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa), został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.Jak podał resort klimatu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wspólnie z Krajową Administracją Skarbową opracowali nowelizację przepisów wykonawczych do ustawy. Będzie ona polegała na zobowiązaniu przedsiębiorstw zajmujących się transgranicznym obrotem odpadami do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów, co realizowane będzie za pośrednictwem oferowanego w ramach Platformy PentaTAX - modułu SENT.Konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący - do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.