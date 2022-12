Od 1 lutego 2023 r. wymóg rejestracji producentów żywności eksportowanej do Indii

Od 1 lutego 2023 r. producenci żywności eksportowanej do Indii, m.in. mleka i mięsa będą musieli być zarejestrowani w Indyjskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności - poinformował we wtorek Główny Inspektorat Sanitarny.

Wymóg rejestracji w Indyjskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) dotyczy producentów artykułów żywnościowych z takich kategorii jak: mleko i produkty mleczne, mięso i produkty mięsne (w tym ryby i ich produkty), jajka w proszku (proszek jajeczny), żywność dla niemowląt, nutraceutyki (suplementy diety, żywność do celów specjalnych).

Podmioty produkujące żywność eksportowaną do Indii, które podlegają wymogowi rejestracji, powinny zgłaszać się do Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego.

Jak podał GIS, obecnie prowadzone są działania mające na celu techniczne i organizacyjne przygotowanie do nowych wymogów.

