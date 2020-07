Od 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny

Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny - przypomniała w środę na Twitterze Kancelaria Premiera. Bony na platformie PUE ZUS będą mogli aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia.

Kancelaria przypomniała również, że cały czas trwa rejestracja dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.