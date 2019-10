Od 1 stycznia duża zmiana w PIT, CIT i VAT - ruszają mikrorachunki

Od 1 stycznia 2020 r. opłaty PIT, CIT i VAT będą realizowane za pomocą indywidualnych rachunków podatkowych, tzw. mikrorachunków - poinformowało w środę ministerstwo finansów. Jak zapewnia MF, od środy każdy podatnik może wygenerować i sprawdzić swój mikrorachunek.

Ministerstwo apeluje, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Według resortu mogą być one próbą wyłudzenia."Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r." - poinformowano.MF zaznacza, że dzięki mikrorachunkowi podatkowemu będzie można w wygodny i prosty sposób zapłacić PIT, CIT i VAT. Nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków. Będzie można szybko sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie."Jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym. Nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach" - dodano.