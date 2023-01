Od 1 stycznia ważne zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT

Nadszedł nowy rok podatkowy. Warto sprawdzić, co się zmieni w przepisach w 2023 r. Przedsiębiorców czekają zmiany w PIT, CIT, VAT, a to dopiero początek długiej listy.

Nowy rok przyniósł nowe przepisy podatkowe i rachunkowe, do których dostosować się będą musiały firmy.

Wiele zmian dotyczy PIT, CIT, trzeba też obserwować zmiany w VAT.

Przedstawiamy listę najważniejszych zmian w podatkach 2023, by dobrze przygotować się do ich wdrożenia.

Rok 2022 przyniósł prawdziwą rewolucję w przepisach podatkowych, głównie za sprawą Polskiego Ładu, którego wdrożenie wywołało sporo zmian dla przedsiębiorców. W 2023 roku aż takiej rewolucji nie będzie, ale pojawi się wiele innych zmian w prawie podatkowym, o których trzeba pamiętać.

PIT-2 w nowej odsłonie od 1 stycznia 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje pakiet zmian w Ustawie PIT, który zawiera m.in. nowy sposób składania przez podatników oświadczeń płatnikom PIT na nowym wzorze formularza PIT-2.

- PIT-2 w nowej odsłonie to formularz, który umożliwi pracownikowi złożenie u swojego pracodawcy jednocześnie kilku oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczane przez pracodawcę miesięczne zaliczki na podatek, a w konsekwencji mogący mieć wpływ na rozliczenie roczne pracownika – tłumaczą eksperci podatkowi kancelarii Grant Thornton.

Jak wskazują, od nowego roku zaproponowane w formularzu oświadczenia i wnioski będą dotyczyć również innych podatników, nie tylko pracowników etatowych.

- Zatem od stycznia 2023 r. formularzem może posłużyć również m.in. zleceniobiorca czy osoby wykonujące zadania na podstawie kontraktu menedżerskiego – dodają specjaliści.

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku w 2023 roku

W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych w tym roku.

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12 proc. do kwoty 120 tys. zł i 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku.

Skala podatkowa w 2023 roku:

Podstawa obliczania podatku w złotych Podatek wynosi do 120 000 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł ponad 120 000 10 800 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 120 000 zł

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

To oznacza, że te dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio dokumentu będzie następować poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku.

Płatnicy będą zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali (organy rentowe najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie lub wniosek płatnika zostały złożone).

Złożone oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek,

oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

oświadczenia o obliczaniu zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia,

oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia,

oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Wymienione oświadczenia mogą być składane od początku roku według ustalonego wzoru.

Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,

o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,

o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów, uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Na przykład podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka, a nie będą tak jak dotychczas doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.

Nowy 2023 rok przyniósł modyfikację ulgi na zabytki

Od 2023 roku została zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł).

Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania (ponoszenia wydatków). Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą kwalifikowane do ulgi.

Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego została podniesiona z 1 proc. do 1,5 proc. podatku należnego, wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

Zwolnienie z CIT dochodów przedsiębiorstw społecznych

Od 1 stycznia z tego podatku zwolniono dochody przedsiębiorstw społecznych działających w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową swoich pracowników, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w przepisach o podatku od przerzuconych dochodów

Z początkiem 2022 r. do Ustawy CIT zostały wprowadzone przepisy regulujące podatek od przerzuconych dochodów – czyli podatek od kosztów ponoszonych, w określonych przypadkach, na rzecz podmiotów powiązanych. W praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują te przepisy w 2023 r. – rozliczając swój podatek dochodowy za rok 2022.

Jak wskazują eksperci Grant Thornton, zmiany, których celem jest uproszczenie podatku od przerzuconych dochodów, tak naprawdę poszerzają zakres zastosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów. Począwszy od 2023 r. podatek ten znajdzie zastosowanie nie tylko do wypłat realizowanych przez polskiego podatnika bezpośrednio na rzecz podmiotu zagranicznego, który – w uproszczeniu – podlega w kraju siedziby niższemu opodatkowaniu. Podatek ten będzie również znajdował zastosowanie, jeżeli polski podatnik będzie ponosił określone koszty (szczegółowo określone w Ustawie CIT, ale dotyczące m.in. usług o charakterze niematerialnym czy koszty finansowania dłużnego) na rzecz podmiotu, który co prawda samodzielnie nie spełnia przesłanek do objęcia realizowanej na jego rzecz płatności podatkiem od przerzuconych dochodów, ale przekazuje te otrzymane należności, w jakiejkolwiek formie, na rzecz podmiotu spełniającego te przesłanki. Wprowadzone zmiany mają jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy w zakresie transferu dochodów do krajów, gdzie jest on korzystniej opodatkowany.

- Warto zaznaczyć, że podatek od przerzuconych dochodów co do zasady nie znajduje zastosowania do płatności realizowanych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę w UE lub EOG, jeżeli podmioty te prowadzą w tych krajach rzeczywistą działalność gospodarczą. Wprowadzone zmiany będą skutkowały tym, że podatnicy jeszcze wnikliwiej będą musieli analizować realizowane przez siebie płatności i posiadać wiedzę, gdzie one finalnie trafiają, a w razie ewentualnej kontroli – wykazać, że dochowali należytej staranności (np. poprzez posiadanie odpowiedniej procedury weryfikacji kontrahentów czy realizowanych płatności). Nowelizowane przepisy wprost bowiem wskazują, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania podatku od przerzuconych dochodów – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

2023 rok przyniósł także zmiany w podatku minimalnym

Jak przypominają eksperci Grant Thornton, podatek minimalny został wprowadzony do przepisów Ustawy CIT z początkiem 2022 r., natomiast do końca 2023 r. podatnicy spełniający przesłanki do objęcia nim – są z niego zwolnieni.

Podatkiem minimalnym będą objęci podatnicy, którzy wygenerowali stratę podatkową lub osiągnęli niską rentowność (udział dochodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych niż z zysków kapitałowych).

Przy tym nowe regulacje podnoszą z 1 proc. do 2 proc. próg rentowności, poniżej którego podatnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Nowe przepisy poszerzają katalog kosztów, których nie uwzględnia się przy obliczaniu straty/rentowności – są to m.in. opłaty leasingowe, wzrost kosztów zakupu energii lub gazu wynikający ze wzrostu cen, określone opłaty o charakterze publicznoprawnym czy 20 proc. określonych kosztów wynagrodzeń).

- Co istotne – podatnik otrzyma możliwość wyboru sposobu ustalania podstawy opodatkowania, którą będzie mogła stanowić kwota odpowiadającą 3 proc. wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu rocznym. Warto również wskazać, że poszerzeniu uległ katalog podmiotów, które – pomimo spełnienia parametrów finansowych – nie będą musiały płacić podatku minimalnego. Są to m.in.: mali podatnicy, podatnicy prowadzący gospodarkę komunalną, podatnicy, którzy w jedynym z trzech poprzednich lat podatkowych osiągnęli rentowność na poziomie min. 2 proc., podmioty postanowione w stan upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym czy też instytucje finansowe zajmujące się nabywaniem wierzytelności – tłumaczą eksperci.

Estoński CIT. Od 2023 roku również tu zaszły zmiany

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany znacznie podniosły atrakcyjność estońskiego CIT-u. Dzięki zmianom obowiązującym od 2022 r. estoński CIT stał się rozwiązaniem atrakcyjnym dla wielu podatników. Eksperci Grant Thornton wskazują jednak, że wybór estońskiego CIT wiąże się z określonymi obowiązkami.

Przede wszystkim podatnicy powinni rozpoznać dochody z tytułu:

ukrytych zysków – co w praktyce oznacza, że podatnik powinien zweryfikować, czy dane świadczenie realizowane na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych ma związek z prawem do udziału w zysku, co może oznaczać konieczność opodatkowania takiego świadczenia,

wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – co z kolei wiąże się z obowiązkiem sprawdzenia, czy ponoszone koszty mają związek z prowadzoną działalnością, gdyż w przeciwnym razie podatnik powinien zapłacić podatek.

Przykładem ukrytych zysków mogą być nieodpłatne świadczenia realizowane przez podatnika na rzecz wspólników. Katalog ukrytych zysków jest niestety otwarty.

- Przepisy nie podają z kolei przykładów wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zmieni się to od tego roku. Od tego momentu zaczną bowiem obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi opodatkowaniu będą podlegać m.in. częściowo wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Co zastanawiające, organy podatkowe już w 2022 r. uznały, że wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych podlegają częściowemu opodatkowaniu – wskazują eksperci.

Ich zdaniem obie kategorie są bardzo niejasne i budzą wiele wątpliwości wśród podatników. - Podatnicy powinni mieć to na uwadze, dokonując rozliczeń związanych z estońskim CIT. Kwota podatku z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą może być bowiem istotna – podsumowują.

Zmiany w VAT w 2023 r. Wracają pierwotne stawki, ale nie wszystkie

Obniżone, a w niektórych przypadkach zerowe stawki VAT na wybrane produkty zostaną zniesione wraz z końcem roku. Wprowadzony tarczami antyinflacyjnymi niższy VAT będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że od nowego roku wracamy do zwykłych stawek. I tak z 0 proc. do 23 proc. wzrośnie VAT na gaz, podobnie będzie w przypadku paliw, energii, ciepła systemowego. Tu również wróci 23-proc. VAT. O zerowej stawce trzeba zapomnieć też w przypadku nawozów, które od 1 stycznia 2023 r. zostały objęte stawką 8 proc.

Jedynym wyjątkiem, w którym w nowym roku zachowany zostaje zerowy VAT, jest żywność. Tu obniżona stawka obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 r.

Produkt stawka VAT do 31.12.2022 r. stawka VAT od 1.01.2023 r. żywność 0% 0% gaz 0% 23% nawozy 0% 8% paliwo 8% 23% prąd 5% 23% ogrzewanie 5% 23%

Grupa VAT – nowe rozwiązanie podatkowe obowiązujące od 2023 r.

W 2023 r. w polskim porządku prawnym zacznie funkcjonować grupa VAT, którą będą mogli utworzyć polscy podatnicy VAT, którzy spełnią określone, dość wyśrubowane kryteria dotyczące odpowiedniego powiązania finansowego, ekonomicznego i organizacyjnego.

- Transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy VAT będą co do zasady neutralne na gruncie podatku VAT – sprzedaż i zakupy między nimi będą wyłączone z opodatkowania VAT, a opodatkowaniu będą podlegały jedynie te czynności, które będą realizowane z podmiotami spoza grupy VAT – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Zwracają jednak uwagę, że nowe rozwiązania, oprócz korzyści, mogą nieść ze sobą pewne zagrożenia, wiążące się z członkostwem w grupie VAT.

- Ryzyka te wynikają głównie z dość niejednoznacznych regulacji określających charakter powiązań między podmiotami. Owa niejednoznaczność daje szerokie pole do interpretacji i – nie ukrywajmy – sporów z fiskusem. Grupa VAT może przynieść spore korzyści, jednak przed przystąpieniem do niej należy szczegółowo przeanalizować spełnienie przesłanek warunkujących uczestnictwo w niej – a w razie wątpliwości – zabezpieczyć się interpretacją indywidualną – tłumaczą eksperci.

Ważna zmiana dla przedsiębiorców - brak amortyzowania lokali mieszkalnych

Na koniec zostawiliśmy jedną z najistotniejszych zmian podatkowych, która będzie obowiązywać w 2023 r. Od 1 stycznia podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, nie mogą amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Wyłączenie prawa do amortyzowania obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

