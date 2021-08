Od 1 września druga część zmian taryfowych w Kolejach Śląskich

Koleje Śląskie od 1 września br. wprowadzają drugą część tegorocznych zmian taryfowych, to m.in. dobowe i miesięczne bilety wspólne z Zarządem Transportu Metropolitalnego i taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20 proc.

Zmiany wprowadzane przez Koleje Śląskie - spółkę należącą do samorządu woj. śląskiego - wiążą się ze zmianami wprowadzanymi w tym samym czasie przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, który jest jednostką budżetową GZM i organizatorem komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Aby część zmian taryfowych KŚ i ZTM była możliwa, konieczne było porozumienie ich właścicieli.

Kluczowymi efektami porozumienia mają być: bilet dobowy imienny, integrujący całą sieć ZTM i pociągi KŚ w obrębie GZM, sprzedawany zarówno przez ZTM (jako "24h+kolej") jak i KŚ (jako "Superbilet 24 Strefa M"), a także możliwość zakupu ulgowego miesięcznego "Metrobiletu" ZTM nie tylko przez studentów, ale wszystkich pasażerów posiadających prawo do ulgowych przejazdów.

Koleje Śląskie wprowadziły pierwszą część swoich zmian taryfowych w maju br. (jak informował wówczas przewoźnik średnia podwyżka cen biletów wyniosła 13 proc.), chcąc zmierzać do wprowadzenia jednolitej stawki kilometrowej, przy korekcie ofert liniowych. Docelowo w KŚ ma obowiązywać taryfa kilometrowa z wprowadzanym teraz stałym rabatem dla podróżujących poza szczytami.

O zmianach taryfowych wprowadzanych w KŚ od 1 września napisał w piątek rzecznik tej spółki Tomasz Musioł. Jak wynika ze szczegółowych informacji na stronie kolejeslaskie.com, główna nowość oferty KŚ to "Superbilet 24 Strefa M", czyli bilet 24-godzinny imienny, umożliwiający podróżowanie pociągami KŚ na obszarze GZM, honorowany na wszystkich liniach ZTM, za 15 zł (ulgowy 7,50 zł).

Kolejna nowość - według KŚ - to "Superbilet", czyli bilet miesięczny imienny strefowy w trzech wariantach (w jednym z wariantów dostępnych jest pięć oddzielnych stref), uprawniający do podróży w ramach wybranej strefy pociągami Kolei Śląskiej oraz całą komunikacją zbiorową ZTM: za 119 zł (KŚ na terenie Katowic), za 179 zł (KŚ na terenie jednej z pięciu stref) i za 229 (KŚ na terenie całej GZM). Dotąd te same warianty i ceny miał sprzedawany przez ZTM "Metrobilet".

Nowa oferta KŚ "Poza szczytem" oznacza możliwość podróżowania ze zniżką do 15 proc. w jedną stronę lub 20 proc. w obie strony poza godzinami szczytu przewozowego, w dni robocze w godz. 9-14 i 18-5, a także w soboty, niedziele i święta. Oferta "Mała grupa poza szczytem" dotyczy grup 2-5 osób bez ulg, odbywających podróż razem, zapewniając zniżkę 25 proc.

Ponadto KŚ wprowadzają bilet imienny, ważny 24 godziny, "EuroSilesia 24" dla osób podróżujących na terenie woj. śląskiego w pociągach KŚ oraz w komunikacji ZTM, a także w II klasie pociągów przewoźnika České Dráhy na terenie woj. morawsko-śląskiego w Czechach. W soboty, niedziele i święta można będzie do niego dokupić bilet "EuroSilesia Duo" za 1 zł dla jednej dodatkowej osoby wspólnie odbywającej przejazd.

KŚ wprowadzą też ofertę "EuroWeekend", obowiązującą w soboty, niedziele i święta na przygranicznych odcinkach swojej sieci. Bilet ten, ważny jeden dzień (do północy), uprawni do nieograniczonej liczby przejazdów w terminie jego ważności i będzie analogicznie, jak "EuroSilesia 24", honorowany przez ČD.

Ponadto KŚ zmienią warunki ofert: "Tam i z powrotem taniej", "Senior 60+", "Rodzina", "Superpakiet miesięczny KŚ+ZTM", "Trzynastka", "Taryfa Krakowska" (oferta rozszerzona o przejazdy od/do stacji Oświęcim i Zawiercie), "Taryfa Pomarańczowa" i "Silesia 24", dodadzą też dodatkowe relacje do oferty biletów liniowych (m.in. Gliwice - Knurów, Gliwice - Rybnik i Gliwice - Żory). Wycofane zostaną oferty (zastąpione nowymi) "SilesiaWeekend", "Z powrotem taniej", "Bilet Rodzinny", "Śląski Bilet Miesięczny", "Bilet Katowicki", "10 godzin po sieci", "EKO BILET" i "METROBILET 6h P/T/A".

O zmianach taryfowych ZTM od 1 września br. poinformowała też w piątek rzeczniczka Metropolii Kamila Rożnowska. "Najważniejsze zmiany to wzajemne honorowanie prawa do ulgowych przejazdów, bilet dobowy z możliwością jazdy pociągami Kolejami Śląskimi i nowy odcinek (Gliwice-Knurów) na trasie Metrobiletu. Ceny bez zmian" - podkreśliła Rożnowska.

W szczegółowej informacji GZM potwierdzono, że nowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do sprzedaży imiennego biletu "24h+Kolej", który będzie uprawniał do podróżowania pojazdami ZTM i pociągami KŚ bez ograniczeń na terenie całej Metropolii przez 24 godziny. Bilet tam ma być dostępny na Śląskiej Karcie Usług Publicznych, w aplikacjach mobilnych oraz docelowo - w formie papierowej w automatach.

"Jednocześnie w sieci sprzedaży KŚ będzie funkcjonował analogiczny bilet pod nazwą +Superbilet 24 Strefa M+" - przyznała rzeczniczka GZM.

"Wprowadzenie 24-godzinnego biletu na wszystkie środki transportu jest nowym rozwiązaniem, które w niedalekiej przyszłości będziemy chcieli rozszerzyć na pozostałe rodzaje biletów" - dodał, cytowany w informacji Rożnowskiej, członek zarządu Metropolii ds. transportu Grzegorz Kwitek. Kwitek uściślił, że z perspektywy GZM zmiana oznacza objęcie dotychczasowym biletem dobowym ZTM przejazdy Kolejami Śląskimi w obrębie Metropolii.

W sprzedaży ZTM dostępne będą nadal "Metrobilety" miesięczne (w KŚ będą to "Superbilety"), których ceny również pozostaną bez zmian. Zwiększy się natomiast zakres obowiązywania jednego z nich - w ofercie od 1 września pojawi się nowy odcinek Gliwice-Knurów (w Metrobilecie Zielonym/Metrobilecie Cała Metropolia).

"Zawarte porozumienie otwiera również drogę do integracji z pociągami PolRegio. Dzięki temu ze wspólnej oferty będzie można również skorzystać w pociągach na trasach Gliwice-Bytom i Katowice-Sławków, które będą dofinansowywane z budżetu GZM, a których uruchomienie planowane jest na połowę grudnia" - zasygnalizowała rzeczniczka GZM.

Jednocześnie, jak zaznaczyła, zawarte porozumienie ułatwi kwestię honorowania ulg u różnych organizatorów: zarówno w pociągach KŚ jak i pojazdach ZTM będą wzajemnie honorowane ulgowe bilety miesięczne z ofert "Metrobilet" i "Superbilet" (do tej pory z możliwości zakupu ulgowego "Metrobiletu" mogli skorzystać wyłącznie studenci do 26 lat).

Zasada wspólnego honorowania ulg nie będzie dotyczyła uprawnień do bezpłatnych przejazdów u poszczególnych organizatorów. To oznacza, że dzieci do 16 lat z Metropolii, które z ZTM mogą korzystać bezpłatnie, nie będą mogły skorzystać z tego uprawnienia w pociągach KŚ.

