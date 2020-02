Od 15 marca pociągi będą się zatrzymywać na stacji Kraków Nowa Huta

Wybrane pociągi od 15 marca będą się zatrzymywać na stacji Kraków Nowa Huta. Jak podkreśla samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie, połączenie kolejowe do tej krakowskiej dzielnicy powraca po 21 latach.

Wybranymi pociągami, które zatrzymają się na stacji Kraków Nowa Huta od 15 marca, będą składy: SKA3 Kraków Główny 6:11 - Kraków Nowa Huta 6:30 - Tarnów 7:39; "Dolina Popradu" Kraków Główny 7:44 - Kraków Nowa Huta 8:01 - Krynica-Zdrój 12:38; Kraków Główny 13:09 - Kraków Nowa Huta 13:26 - Rzeszów Główny 15:59; SKA3P Kraków Główny 14:10 - Kraków Nowa Huta 14:30 - Tarnów 15:28; SKA3 Kraków Główny 23:41 - Kraków Nowa Huta 0:00 - Tarnów 1:09; SKA3 Tarnów 7:53 - Kraków Nowa Huta 9:02 - Kraków Główny 9:21; SKA3 Tarnów 15:42 - Kraków Nowa Huta 16:54 - Kraków Główny 17:10; "Dolina Popradu" Krynica-Zdrój 14:00 - Kraków Nowa Huta 18:51 - Kraków Główny 19:10.

Przewoźnik podał, że od 14 czerwca powróci pociąg przez stację Lubocza, na północno-wschodnich obrzeżach Krakowa. Poprawi to dostępność komunikacyjną tego rejonu miasta, umożliwiając dojazd koleją do centrum w 15 minut, z takich nowohuckich osiedli jak Wzgórza Krzesławickie, Grębałów i Lubocza. Zapewni także możliwość dojazdu do firm zlokalizowanych na północ od Nowej Huty.