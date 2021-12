Od 2019 r. na trzynaste i czternaste emerytury rząd przeznaczył 46 mld zł

W sumie od 2019 r. na dodatkowe świadczenia 13. i 14. emerytury przeznaczyliśmy 46 mld zł – mówiła w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że w porównaniu z rokiem 2015 jest dziesięciokrotny wzrost dodatkowych nakładów na wsparcie seniorów.

Minister Maląg na konferencji prasowej w MRiPS przypominała, że kończy się wypłata czternastych emerytur, które emeryci renciści otrzymywali wraz z listopadowym świadczeniem. Łącznie na ten cel przeznaczono 11 mld zł (ok. 9 mld to świadczenia wypłacane przez ZUS).

"W sumie od 2019 r. na dodatkowe świadczenia 13. i 14. emerytury przeznaczyliśmy 46 mld zł" - poinformowała minister Maląg. Czternaste emerytury to świadczenie jednorazowe. Wypłata trzynastych emerytur została już zagwarantowana ustawowo.

Minister Maląg ogłosiła nabór wniosków w nowej edycji programu Senior Plus. Wnioski na tworzenie i utrzymanie domów i klubów seniora samorządy będą mogły składać od 7 grudnia br. do 11 stycznia 2022 r.

"Domy i kluby seniora to miejsca bardzo potrzebne, aby seniorzy mogli wspólnie spędzać czas. Jak obejmowaliśmy rządy, takich domów i klubów seniora było niespełna 100, dzisiaj można powiedzieć, że tych domów jest ponad 1 tys., a kolejne chcemy tworzyć" - powiedziała szefowa MRiPS. Budżet programu Senior Plus na lata 2021-2025 to 300 mln zł.

Minister przypominała, że realizowany jest także program "Aktywni plus", z którego mogą korzystać organizacje pozarządowe, aby tworzyć projekty na rzecz seniorów.

"Kiedy spojrzymy na wsparcie w polityce senioralnej i porównamy rok 2015, kiedy obejmowaliśmy rządy, i rok 2021, to widzimy, że jest to 10-krotne zwiększenie dodatkowych środków" - powiedziała minister. Resort podał, że w 2015 r. na dodatkowe wsparcie dla seniorów przeznaczono 3,62 mld zł, a w 2021 r. 36 mld zł.

MRiPS szacuje, że przeciętna emerytura wzrosła w ostatnich sześciu latach o 25 proc. - z 2096 zł w 2015 r., do 2618 zł w 2021 r. Od 2015 r. najniższa emerytura wzrosła o 42 proc. z 880,45 zł do 1250,88 zł w 2021 r

"Polski Ład zakłada kolejne wsparcie dla seniorów. To m.in. zmiana polityki podatkowej, która jest zmianą historyczną i powoduje, że emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia do 2500 zł brutto, dzięki wprowadzonej trzydziestotysięcznej kwocie wolnej od podatku, nie będą mieli odprowadzanego podatku. To spowoduje realny wzrost świadczeń" - powiedziała minister

Przypomniała, że z inicjatywy poseł Joanny Borowiak (PiS) przy wojewodach powołani zostali pełnomocnicy ds. polityki senioralnej, którzy będą koordynowali realizację polityki senioralnej w każdym województwie.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślał rolę wojewodów w realizacji programów rządowych na rzecz seniorów. "Wzmacniamy urzędy wojewódzkie, żeby były otwarte dla samorządów i żeby można było jak najprościej korzystać także z tych programów, na które Polacy czekali przez lata" - powiedział.

