Od 26 października nowy zimowy rozkład lotów na lotnisku Olsztyn-Mazury

Od 26 października w życie wejdzie zimowy rozkład lotów, który obowiązywał będzie do końca marca 2021 roku. Wszystkie dotychczasowe połączenia będą realizowane w sezonie zimowym - podał PAP w środę rzecznik prasowy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski.

Poinformował, że cieszące się dużą popularnością rejsy LOT-u do Krakowa będą kontynuowane dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki. Wizz Air będzie oferował trzy loty tygodniowo do Dortmundu oraz dwa loty tygodniowo do Londynu Luton, które po chwilowym zawieszeniu wrócą do rozkładu już 16 listopada. Od poniedziałku, 26 października Ryanair poleci do Londynu Stansted dwa razy w tygodniu - dodał.

Jak powiedział Naworski, zarządzający mazurskim lotniskiem dokładają wszelkich starań, aby zapewnić pasażerom bezpieczną i komfortową podróż. Na lotnisku w dalszym ciągu obowiązują zalecenia sanitarne, takie jak: pomiar temperatury ciała osób wchodzących do terminala, noszenie maseczki na terenie portu, zachowanie dystansu społecznego i dbanie o higienę rąk. Wszystkie sklepy oraz punkty gastronomiczne i usługowe na lotnisku są czynne i przystosowane do obsługi pasażerów zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi.