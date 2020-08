Od 30 września wchodzi w życie nowy rozkład jazdy Kolei Śląskich

Od najbliższej niedzieli wchodzi w życie powakacyjny rozkład jazdy Kolei Śląskich (KŚ). Należący do samorządu woj. śląskiego przewoźnik będzie obsługiwał blisko 400 połączeń każdego dnia.

Przedstawiciele KŚ przypominają o zmianach w rozkładzie związanych projektami modernizacji infrastruktury kolejowej, realizowanymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej - spółkę PKP PLK. Wkrótce dołączą dwie kolejne inwestycje - przebudowa stacji w Dąbrowie Górniczej, w Dąbrowie Górniczej Gołonogu oraz w Czechowicach-Dziedzicach - przypomniała spółka.

Prace związane z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg oraz układu komunikacyjnego wokół nich rozpocznie się już 30 września. Jak zaznaczają KŚ, będzie to skutkować trudnościami w utrzymania ruchu na linii do wiosny przyszłego roku. Niektóre pociągi zostaną skierowane drogą okrężną przez Sosnowiec Południowy lub Mysłowice, pojadą jako pociągi przyspieszone lub skrócone do stacji Sosnowiec Główny lub Dąbrowa Górnicza.

"Uruchomimy dodatkowe postoje w Sosnowcu Południowym oraz w Sosnowcu Dańdówce. Obsługa pominiętych stacji będzie realizowana przez autobusy komunikacji zastępczej. Na odcinku Katowice - Zawiercie w pociągach PKP InterCity 26101 oraz 41100 honorowane będą bilety Kolei Śląskich" - poinformowali przedstawiciele KŚ.

Kontynuowana będzie również modernizacja linii S1 na odcinku Zawiercie - Częstochowa. Podobnie jak w poprzednich miesiącach ruch będzie prowadzony po jednym torze na odcinku Poraj - Zawiercie. Zmiany na liniach S4 (Katowice - Tychy Lodowisko) i S51 (Katowice-Żywiec-Zakopane) wymuszone są nową organizacją ruchu na linii S1. "Powstała konieczność podzielenia relacji pociągów kursujących bezpośrednio z Tychów do Zagłębia lub połączenia kursów do tej pory wyłącznie skomunikowanych w Katowicach" - wskazują KŚ.

Wraz z korektą rozkładu jazdy rozpocznie się kolejna faza modernizacji stacji Czechowice-Dziedzice, co też będzie skutkowało utrudnieniami. Ruch pociągów na odcinku Czechowice-Dziedzice - Czechowice-Dziedzice Południowe będzie odbywać się po jednym torze, a od 30 sierpnia do 4 września przewóz na tym odcinku będzie realizowany autobusową komunikacją zastępczą.

Od 30 sierpnia do 7 listopada będzie kontynuowana modernizacja linii kolejowej do Wisły Głębce. Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu od Chybia do Wisły Głębce. Podobnie jak wiosną i latem, za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa w dwóch relacjach.

Przez miesiąc (od 1 do 30 września) planowane są prace torowe na odcinku Rybnik - Leszczyny pociągi będą jeździły po jednym torze.

Pełny powakacyjny rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie www.kolejeslaskie.com.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł; tabor przewoźnika to ponad 60 pojazdów.