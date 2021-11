Od 7 listopada bezpośrednio koleją z Bielska-Białej do Krakowa Bonarki

Od 7 listopada możliwy będzie przejazd koleją z Bielska-Białej do Krakowa Bonarki bez zastępczej komunikacji autobusowej. Umożliwia to zrealizowany zakres prac przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim – poinformowała Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Jak poinformowała w czwartek Szalacha, PKP PLK kończą obecnie pierwszą fazę robót przy budowie mijanki, czyli dodatkowego toru o długości blisko 1 km, w Barwałdzie Średnim. Pozwoli ona na mijanie się pociągów na jednotorowej trasie z Kalwarii Zebrzydowskiej-Lanckorony do Bielska-Białej. Docelowo zwiększy się zatem przepustowość tej linii.

Szalacha dodała, że w Barwałdzie gotowy jest już też peron w dogodniejszej niż dotychczas lokalizacji. "Przebudowano tor wraz z siecią trakcyjną. Wykonawca wybuduje jeszcze drugi tor mijanki" - podała Szalacha.

Przedstawicielka PKP PLK dodała, że przystanek w nowym miejscu - docelowo z dwoma peronami, zapewni lepszą obsługę pasażerów. Przewidziano tam wiaty, ławki i tablice informacyjne. Perony będą dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Dorota Szalacha poinformowała, że celem inwestycji PLK na linii z Kalwarii Zebrzydowskiej-Lanckorony do Bielska-Białej jest usprawnienie podróży z Małopolski na Podbeskidzie. "W połowie przyszłego roku podróż między Kalwarią Zebrzydowską-Lanckoroną i Wadowicami skróci się o kilkanaście minut, a z Wadowic do Andrychowa prędkość pociągów zwiększy się z 40 do 80 km na godzinę" - dodała.

Przedstawicielka PKP PLK przypomniała, że dotychczas zrealizowano już prace między Wadowicami a Andrychowem. Powstał nowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin. Zmodernizowane zostały perony w Andrychowie, Choczni i Choczni Górnej oraz Inwałdzie.

Prace prowadzone są w ramach projektu wartości 129 mln zł. To pierwszy etap rewitalizacja linii kolejowej nr 117 z Kalwarii Zebrzydowskiej-Lanckorony przez Wadowice do granicy województw małopolskiego i śląskiego. Ich zakończenie zaplanowano na czerwiec 2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

