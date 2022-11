Od czwartku logowanie do e-sklepu PGG tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank

Od najbliższego czwartku rejestracja i logowanie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będą możliwe tylko za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez profil zaufany, eDowód czy konto bankowe - podała spółka.

"Celem zmian jest wyeliminowanie przypadków rejestrowania w sklepie internetowym kont na nieprawdziwe dane czy zakładania kilku kont przez te same osoby. Zmiany służą też umożliwieniu klientom e-sklepu samodzielnej modyfikacji danych na własnym profilu bez konieczności przesyłania formularza zmiany danych" - wyjaśnił we wtorek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Od czwartku rejestracja i logowania w sklepie internetowym będą odbywać się za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli Węzła Krajowego, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości klientów. Nowi klienci zarejestrują się już na zmienionych zasadach, zaś dane klientów dotychczasowych będą zapisane w ich profilach po uwierzytelnieniu przez system.

Później uwierzytelnieni użytkownicy będą mogli już sami modyfikować swoje dane takie jak numer telefonu, numer rachunku bankowego czy adres zamieszkania. Na razie nie dotyczy to możliwości modyfikacji adresu gospodarstwa domowego, pod którym spalany będzie kupowany węgiel, choć i to jest w planach. Dotąd aby zmienić jakiekolwiek dane użytkownicy musieli przesyłać do PGG specjalne formularze.

Do momentu rozpoczęcia programu dystrybucji węgla przez samorządy, sklep internetowy PGG był głównym kanałem sprzedaży węgla opałowego z kopalń tej największej górniczej spółki. Od początku tego roku za pośrednictwem e-sklepu sprzedano blisko 1,4 mln ton węgla dla ok. 460 tys. klientów. Podczas każdej sesji zakupowej sprzedawano średnio ok. 40 tys. ton węgla, nie wystarczało to jednak do zaspokojenia popytu - w jednej chwili zakupu w e-sklepie usiłowało dokonać nawet 140 tys. klientów.

W ub. tygodniu PGG przekazała, że w związku z przystąpieniem do programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w gminach, do odwołania wstrzymana została sprzedaż węgla opałowego luzem w swoim sklepie internetowym. W e-sklepie dostępny jest tylko węgiel paczkowany oraz miały węglowe.

Od wtorku 15 listopada zmieniły się też godziny sesji zakupowych: do tego czasu węgiel opałowy (luzem oraz konfekcjonowany) oferowany był klientom sklepu internetowego PGG podczas popołudniowych sesji we wtorki i czwartki, a w pozostałe dni robocze można było kupić miały węglowe. Obecnie sesje są codziennie w godzinach 16-17, ale tylko z węglem konfekcjonowanym (którego jest niewielka ilość) oraz z miałem, który praktycznie jest dostępny w ciągłej sprzedaży. PGG zapewnia, że nie planuje likwidacji sklepu internetowego.

Obecnie PGG zawiera umowy na dostawy węgla z samorządami - do ub. tygodnia elektronicznie podpisano ponad 200 takich umów, a w poniedziałek kolejne - tego dnia gminy zawierały umowy ze spółką w dziewięciu urzędach wojewódzkich.

