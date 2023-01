Od kiedy kredyt 2 proc.? Rzecznik rządu zdradza datę

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany na 2 proc. powinien obowiązywać od tegorocznych wakacji - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

"Trwają jeszcze konsultacje społeczne, ale tak, chcemy, jesteśmy zdeterminowani, aby w wakacje tego roku ten projekt ("bezpieczny kredyt 2 proc." - red.) już obowiązywał, aby faktycznie mogli z tego tańszego kredytu skorzystać kredytobiorcy, żeby było łatwiej otrzymać kredyt i zakupić własne mieszkanie" - powiedział rzecznik prasowy rządu.

Ogłoszony w połowie grudnia ubiegłego roku program Pierwsze Mieszkanie jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie.

Zgodnie z zapowiedziami program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.", który będzie skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem - 600 tys. zł.

Kredyt będzie można przeznaczyć na zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

