Od lutego LOT uruchamia dodatkowe połączenie na trasie Warszawa-Kolombo

Polskie Linie Lotnicze LOT od lutego uruchamiają dodatkowe połączenie na trasie Warszawa-Kolombo - poinformował we wtorek przewoźnik. Loty na Sri Lankę, które zawieszono z powodu pandemii, zostały wznowione w grudniu.

"Do naszej siatki połączeń dodaliśmy kolejne loty z @ChopinAirport do @BIA_SriLanka od 3.02 - w czwartki. Malownicze plaże i zjawiskowa przyroda #Kolombo czekają na Ciebie! Bilety na http://lot.com" - napisał przewoźnik na Twitterze.

Narodowy przewoźnik 3 listopada 2019 r. zainaugurował bezpośrednie rejsy na tej trasie, wówczas jako regularne sezonowe połączenie. Jednak z powodu pandemii loty zostały wstrzymane.

W grudniu 2021 r. wznowiono bezpośrednie długodystansowe połączenie z Lotniska Chopina w Warszawie do Kolombo na Sri Lance. Loty odbywają trzy razy w tygodniu: we wtorki, piątki i niedziele. Pasażerowie ruszają w podróż o godz. 16:10, by o 5:55 kolejnego dnia (czasu lokalnego) wylądować na lankijskim lotnisku.

Teraz przewoźnik planuje dodać lot w czwartki.

Połączenia obsługiwane są dreamlinerami. Lot na tej trasie trwa ponad 9 godzin, podczas których samolot pokonuje 7293 km.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

