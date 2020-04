Od maja PANEK CarSharing w polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Od 1 maja będzie można wynająć samochód od PANEK CarSharing we wszystkie polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców - poinformowała w piątek spółka PANEK.

Począwszy od 20 kwietnia na jej Facebookowym profilu będą się pojawiać informacje o nowych strefach wynajmu, a każdego dnia dołączy przynajmniej jedno nowe miasto.

"W związku w przedłużającą się sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzję o kontynuacji ekspansji usługi. Większość połączeń kolejowych jest zawieszonych, nie działają samoloty, a potrzeba przemieszczania dalej występuje. Nie chcemy nikogo namawiać do wychodzenia z domu, dajemy możliwości tym, którzy tego potrzebują. Dzięki CarSharingowi można na przykład zrobić większe zakupy, co z kolei powoduje, że do sklepu chodzimy rzadziej. Zmniejsza się szansa zarażenia i kolejki. Wiemy, że nie każdy ma samochód, my mamy ich ponad 2 tys. i robimy wszystko, aby były jak najbardziej użyteczne" - powiedziała cytowana w komunikacie rzecznik spółki PANEK Katarzyna Panek.

Firma zaznaczyła, że zorganizowała za pomocą swoich samochodów akcję #HelpSharing i zwraca do 70 zł dziennie osobom, które transportują np. zakupy czy leki potrzebującym, a - jak oceniła - dzięki rozszerzeniu obszaru objętego usługą PANEK więcej osób będzie mogło zaangażować się w akcję i więcej osób otrzyma pomoc.

"Samochody w nowych strefach będą pojawiać się stopniowo, mogą to być Toyoty Yaris, Toyoty Corolla i CHR, Seaty Arona i Mercedesy GLA. Schemat jest taki sam jak przed dwoma tygodniami. Najpierw pojawi się strefa, potem samochody. Część aut przyjedzie pewnie z naszymi Użytkownikami z innych miast, część przetransportujemy sami. Dzięki możliwości podróżowania po całej Polsce samochody z czasem rozlokują się zgodnie z zapotrzebowaniem" - dodała rzecznik firmy.

Spółka wyjaśniła, że w celu skorzystania z samochodu trzeba zainstalować aplikację PANEK i poczekać na potwierdzenie utworzenia konta.

"Aby przejść proces rejestracji potrzebne będzie prawo jazdy i karta płatnicza. Przejazdy będą bezpłatne aż do wykorzystania kwoty 20 zł, którą każdy nowy użytkownik otrzyma na start. Cena wynajmu zaczyna się od 0,50 zł za minutę i 0,59 zł za kilometr, a wykupując subskrypcję, klient otrzyma także ubezpieczenie na wypadek szkody" - wskazała.

Dodała, że samochody wynajmować można także na doby, czy tygodnie - można nimi jeździć po całej Polsce i pozostawiać w strefach znajdujących się na mapie aplikacji PANEK. "Zachęcamy do śledzenia strony panekcs.pl i obserwacji profilu na fracebooku. Strefy widoczne są też w aplikacji dostępnej w sklepach GooglePlay i Appstore" - napisała spółka.