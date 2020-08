Od niedzieli 30 sierpnia w życie wchodzi korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę, 30 sierpnia, zmieni się rozkład jazdy na kolei. Pociągi według tego rozkładu będą jeździły do 7 listopada tego roku, na kiedy zaplanowana jest kolejna zmiana. Do odwołania nadal wstrzymany jest pasażerski ruch kolejowy w komunikacji międzynarodowej z Białorusią, Ukrainą i Rosją.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, w zmienionym rozkładzie podróżni skorzystają z kolejnych efektów inwestycji zrealizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, m.in. z ponad 30 nowych i zmodernizowanych peronów na ponad 30 stacjach i przystankach.

Z informacji zarządcy sieci kolejowej wynika, że w nowym rozkładzie między Lublinem a Dęblinem pociągi pojadą po drugim zmodernizowanym torze. Tym samym na całym odcinku Lublin - Pilawa ruch będzie się odbywać po obu nowych torach. Dzięki temu pasażerowie skorzystają już ze wszystkich przebudowanych na trasie stacji i przystanków. Dzięki inwestycji czas podróży z Lublina do Dęblina skróci się o ok. 7 minut, a z Lublina do Warszawy o średnio 20 minut.

Także 30 sierpnia powrócą pociągi na odcinek Otwock - Pilawa. Podróżni zyskają nowe perony na trzech stacjach i sześciu przystankach.

Ponadto podróżni skorzystają już z trzech nowych peronów na stacji Rzeszów Główny. To efekt zakończenia prac na ostatnim peronie nr 3 oraz w przejściu podziemnym.

Z kolei podróżni między Krzyżem a Szczecinem na modernizowanej linii kolejowej Poznań - Szczecin skorzystają z sześciu nowych, dostępniejszych peronów. We wrześniu zostaną udostępnione perony w Choszcznie, Starym Klukomiu, Morzycy i Kolinie, a w październiku na przystanku Szczecin Zdunowo i stacji Reptowo.

Jak informują PKP PLK między Czachówkiem a Warką na odcinku Radom - Warszawa pociągi pojadą już po dwóch torach. Oznacza to większą przepustowość na trasie. Na pasażerów czekają też przebudowane perony m. in. na przystankach Michalczew, Krężel, Sułkowice.

Bezpośrednio, bez przesiadek do autobusów, będzie można pojechać z Kłodzka do Wałbrzycha.

PKP PLK informują też, że od 10 września na odcinkach Kraków - Zakopane oraz Sucha Beskidzka - Szaflary za pociągi PKP Intercity i Polregio będą kursować autobusy.

"Do kursowania wracają pociągi, które do tej pory były zawieszone w związku z ograniczeniem oferty przewozowej w czasie trwającej epidemii. Szybkie późnowieczorne połączenie pomiędzy Warszawą i Krakowem od 29 sierpnia zapewni m. in. IC Łokietek relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia, a także IC Warmia relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny, który pojedzie w pełnej relacji. Od 30 sierpnia do dyspozycji pasażerów będzie także kursujący codziennie TLK Bryza relacji Olsztyn - Kołobrzeg - Olsztyn" - informuje PKP PLK.

Informacje dotyczące obowiązującego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach w formie plakatów, w wyszukiwarkach portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP.

Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. Od 28 do 31 sierpnia na 11 dworcach w wybranych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław, Zakopane), pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.